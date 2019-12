Taylor Mega, la confessione inaspettata ai fan su Instagram: “Sono in paranoia continua”, ecco a cosa si riferisce l’influencer, il racconto nelle stories.

Taylor Mega è una delle influencer più amate e seguite dal pubblico. In questo periodo sta vivendo un vero e proprio boom, sia sui social, dove conta ormai 2 milioni e 200mila followers, sia in tv. In questo periodo, infatti, è stata spesso ospite in alcuni talk di Mediaset, come ‘Live – Non è la D’urso’, ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, dove è stata anche protagonista di una furiosa lite con Antonella Elia, che l’ha criticata con parole durissime, tanto che l’influencer poco dopo ha avuto un lungo sfogo su Instagram contro Piero Chiambretti, reo, a suo dire, di non aver fermato la Elia, che insultava lei e sua sorella. Poco fa Taylor ha pubblicato su Instagram alcune storie in cui ha fatto una confessione inaspettata ai suoi fan, dicendo di essere in un periodo di paranoia: ecco cosa sta succedendo alla bella influencer.

Taylor Mega, la confessione choc ai fan: “Sono in continua paranoia”, cos’è successo

Taylor Mega è senza dubbio una delle influencer del momento. Sempre molto attiva su Instagram, la bella friulana condivide tutto con i suoi followers, raccontando loro tutto quello che le succede. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha raccontato di essere stata derubata nella sua casa di Milano mentre si trovava dalla sua famiglia, e la cosa l’ha spaventata moltissimo. Oggi, a pochi giorni di distanza da questo evento, Taylor ha fatto una confessione inaspettata ai fan, proprio riferita al tentato furto.

Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, un utente le ha chiesto come si sentisse dopo questo brutto episodio e Taylor ha rivelato di essere ancora scossa: “Sono in paranoia con porte, finestre, allarmi e penso che tutti mi guardino per strada, ma per il resto tutto ok”, dice l’influencer, aggiungendo con tono ironico che ha preso molto bene la cosa. Anche se scherza sull’argomento, Taylor lascia intendere che questo evento l’ha segnata molto e che si sente ancora molto ansiosa.

Taylor, ecco la sua situazione sentimentale: lo ha svelato ai fan su Instagram

Taylor Mega ha ‘dialogato’ con i fan su Instagram, parlando del momento non facile che sta vivendo da quando è stata derubata in casa nella notte prima di Natale. Ma non solo. L’influencer ha svelato anche la sua situazione sentimentale attuale, dicendo che al momento non frequenta nessuno, anzi è particolarmente sola, e lo ha detto con la sua solita ironia, che ha strappato un sorriso a tutti.