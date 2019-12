Vasco Rossi | E’ il suo vero nome? Perché l’hanno chiamato così?

Vasco Rossi, quello è il suo vero nome? E perché l’hanno chiamato così? Sapete quanti dischi ha venduto in tutta la sua carriera? Cifre da record per la rockstar

Vasco Rossi è una delle più grandi rockstar italiane di tutti i tempi. Nella serata del 30 dicembre, andrà in onda su Canale 5 in prima serata il suo Non stop Live. E’ un personaggio particolare, Vasco, qualcuno lo definisce l’uomo dei record. Lui si definisce un provoca(u)tore, mentre i suoi fan lo chiamano ‘Comandante’: è per questo che quando gli scrivono dei messaggi sui social mettono l’abbreviativo ‘Kom’. Il suo fanclub è immenso. Conta milioni di persone. Il rapporto con i fan è meraviglioso, anche se qualche volta il cantante si ritrova in situazioni tipo questa. Ecco, forse non tutti sapevano di questa ‘curiosità’ sul cantante. Ma ci sono anche tantissime altre domande che attanagliano il pubblico italiano su Vasco. Ad esempio: perché si chiama proprio Vasco?

Perché si chiama Vasco Rossi? E’ il suo vero nome?

Vasco Rossi: è questo il suo vero nome o si tratta di un nome d’arte? Per non sbagliarci, riportiamo quanto scritto su Wikipedia e possiamo affermare che, sì, quello è il suo vero nome. Ma perché l’hanno chiamato Vasco? Che origini ha quel nome? Ecco, a quanto pare, è stato chiamato così dal padre Giovanni Carlo. Il motivo? Beh, di lui sappiamo che faceva il camionista e che ha vissuto la guerra. Ha chiamato suo figlio Vasco per omaggiare un omonimo compagno di prigionia con cui ha stretto un forte legame in Germania durante la seconda guerra mondiale. Per cui, si cela un significato molto profondo dietro quel nome.

L’uomo dei record: quanti dischi ha venduto?

La sua è stata una carriera stellare. Vasco Rossi ha fatto innamorare letteralmente migliaia e migliaia di persone. E i dischi venduti sono anche di più. Ormai, le cifre parlano chiaro: ha venduto oltre 35 milioni di copie dall’inizio della sua carriera. Il record che lo rende ‘unico’ è quello raggiunto negli ultimi 15 anni: 6 milioni di copie vendute. Non c’è storia per gli altri. In classifica anche Tiziano Ferro. A seguire anche Luciano Ligabue. Al secondo posto, invece, si piazza Laura Pausini con i suoi 4,5 milioni di dischi venduti.

Ma questo non è l’unico record di Vasco Rossi. E’ l’uomo dei record e pertanto non poteva fermarsi ai dischi venduti. Infatti, la rockstar detiene anche il titolo per spettatori paganti ad un concerto. Si tratta di un record mondiale che ha battuto grazia al Modena Park 2017, in cui ci furono ben 225.173 paganti. Come si spiega un successo del genere? Vasco è un artista a tutto tondo. Uno di quelli con la A maiuscola. Può essere amato e non, ma i record e le cifre parlano per lui. Spesso