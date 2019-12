Wanda Nara ‘esplosiva’ nell’ultimo selfie: costume strettissimo, la scollatura in primo piano manda in tilt Instagram.

Sono tanti i vip che, approfittando delle festività natalizie, hanno deciso di concedersi una vacanza relax, lontano dal caos delle città. La meta preferita su tutte? Naturalmente, le splendide Maldive. E nel resort maldiviano più amato e frequentato dai vip, in questi giorni c’è anche lei, la bellissima Wanda Nara, in compagnia del suo amatissimo Mauro Icardi e dei suoi cinque bambini. Una vacanza durante la quale la regina delle wags sta condividendo tantissime foto e video con i suoi followers. Foto che, molto spesso, alzano la temperatura su Instagram! Si, perché Wanda in costume non è proprio una che passa inosservata. Le sue notevoli forme fanno girare la testa a milioni di fan, come è accaduto anche dopo l’ultimo scatto postato dalla bella argentina sul suo profilo. Si tratta di un selfie in primo piano, in cui la Nara indossa un bikini giallo un po’ ‘troppo stretto‘. Il risultato è ‘audace’. Diamo un’occhiata.

Wanda Nara scollatura ‘esplosiva’: costume strettissimo, non contiene le sue forme

Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che si preannuncia scoppiettante e ricca di novità. Tra le più importanti, il conduttore, Alfonso Signorini, e i due opinionisti nuovi di zecca. Si tratta di Pupo e proprio di lei, Wanda Nara, che dall’8 gennaio sarà nel cast della nuova edizione del reality. Una sfida del tutto nuova per la bella argentina, che finora in tv è stata opinionista soltanto in programmi di calcio. Ma, in attesa del suo nuovo impegno, l’argentina si gode gli ultimi giorni di relax alle Maldive, in un meraviglioso resort dove si è recata col suo Maurito e i suoi bambini. Una vacanza che Wanda si sta godendo a pieno, ma senza mai dimenticare di aggiornare il suo profilo social! Su Instagram, la bella argentina sta postando vari scatti del suo soggiorno alle Maldive. L’ultimo risale proprio a poche ore fa, e non è passato inosservato. Il motivo? Wanda si è scattata un selfie in cui, in primo piano, c’è la sua notevole scollatura. Il costume che indossa, color giallo intenso, è davvero stretto e non contiene le forme. Date un’occhiata al post che ha infiammato i followers:

“I colori in inverso sono più belli”, scrive Wanda. Ma gli occhi di tutti non sono caduti proprio sui colori. Il post è stato invaso da una valanga di commenti, tutti ricchi di complimenti per una delle donne più desiderate del momento. E voi, siete contenti di vedere Wanda come opinionista al Grande Fratello Vip?