Pochissime ore fa, Alberto Urso è stata confermato tra i cantanti che parteciperanno a Sanremo 2020: alla notizia giunge il commento di Valentina Vernia.

Per Alberto Urso il 2019 si conclude davvero alla grande. Dopo la fantastica e meritata vittoria ad Amici di Maria De Filippi, per il giovane tenore si apre una nuova avventura. Pochissime ore fa, il siciliano ha ricevuto la tanto attesa notizia di essere stato confermato per il Festival di Sanremo 2020. Ebbene si. L’ex vincitore di Amici sarà tra i 20 Big che disputeranno la gara musicale all’Ariston nei prossimi mesi. Una gioia davvero incontenibile, come si può ben immaginare. Che Alberto, com’è giusto che sia, ha voluto immediatamente condividere con i suoi sostenitori. Proprio pochissime ore fa, Alberto ha condiviso una foto su Instagram in cui esprime tutta la sua contentezza per questo splendido traguardo raggiunto. Immediata è stata la reazione dei suoi fan. Che, in un batter baleno, hanno dimostrato il loro affetto. Tra i diversi commenti, spunta anche quello di Valentina Vernia. Ecco i dettagli.

Alberto Urso a Sanremo 2020: spunta il commento di Valentina Vernia

Già ai tempi di Amici si era capito alla perfezione il talento di Alberto Urso. Ed, in effetti, così è stato. Dopo lo smisurato successo di questi ultimi mesi in seguito alla sua vittoria al talent di Canale 5, per il giovane tenore si aprono le porte per una nuova e grande avventura. Parliamo del Festival di Sanremo 2020. Pochissime ore fa, il siciliano è stato confermato tra i 20 big che parteciperanno alla gara. È proprio per questo motivo che, condivisa la notizia con i suoi sostenitori, numerosi sono stati i commenti di auguri e congratulazioni. Tra i tanti, non poteva affatto mancare quello di Valentina Vernia. I due sono stati compagni all’interno della scuola di Maria De Filippi e, da qualche mese, una coppia a tutti gli effetti. È proprio per questo motivo che il commento della ballerina non poteva affatto passare inosservato. Ecco di che cosa parliamo:

“So proud”, scrive Valentina: poche parole, ma con un significato davvero immenso. Perché in fondo si sa, i traguardi importanti sono sempre condivisi quando si è in coppia.

Eppure, qualche giorno fa, è spuntata una clamorosa indiscrezione. Stando a quanto trapelato dal web, sembrava che tra Alberto e Valentina fosse terminata. Eppure, da quanto riportato in alto, sembrerebbe non essere affatto così. In fondo, in tutte le coppie esistono i momenti ‘no’, vero?