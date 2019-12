Amadeus, Sanremo 2020: I nomi ufficiali dei concorrenti

Amadeus, Sanremo 2020: il conduttore rilascia i nomi dei 22 concorrenti ufficiali di questa 70esima edizione, in onda dal 4 all’ 8 febbraio

Negli ultimi giorni impazzano sui vari siti web e sui portali di gossip molte notizie sulla nuova e attesissima Edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 4 al 8 gennaio 2020. Per questa settantesima edizione del Festival della musica, avremo come conduttore Amadeus, che ha deciso una volta e per tutte di rilasciare attraverso un comunicato a ‘La Repubblica‘ i nomi dei 22 concorrenti ufficiali di questa prossima edizione. Amadeus ha oltretutto deciso di spiegare come intende condurre questa nuova e attesissima edizione del Festival.

Amadeus, Sanremo 2020: I nomi ufficiali dei 22 concorrenti in gara

Amadeus ha spiegato di aver preso in considerazione solo e soltanto le canzoni che secondo lui saranno dei pezzi molto radiofonici e delle potenziali hit. Ha pensato a un Sanremo diverso da quelli visti finora, che non si basi sui classici pezzi soft, ma su canzoni romantiche dai ritmi scatenati, che chiunque potrebbe ascoltare su Spotify e decidere di scaricare. Oltretutto dichiarato che questa nuova edizione sarà una sorta di freestyle, cioè all’insegna dell’improvvisazione come un Rapper, non a caso tra i 22 cantanti in gara ci saranno anche molti rapper. Il conduttore ci ha tenuto a sottolineare che sarà uno spettacolo davvero imprevedibile e che ogni serata sarà diversa a modo suo. Amadeus ha precisato che le canzoni in gara le ha scelte personalmente tra oltre 200 proposte e che non ha preso minimamente in considerazione le case discografiche dietro i 22 cantanti scelti. Il suo intento è quello di proporre al pubblico dei ritmi coinvolgenti che possano essere ascoltati sempre e da chiunque, assecondando quindi il mercato discografico. A dimostrazione di ciò ha specificato che molti nomi scelti, non li conosceva neanche. Tra gli ospiti confermati della settantesima edizione ci saranno certamente: l’attore Roberto Benigni, il cantante Salmo e il grandissimo Tiziano Ferro, sulla presenza di Madonna vige ancora una notevole incertezza, poiché impegnata attualmente con un tour mondiale. Altra presenza in forse è quella della cantante e premio Oscar, Lady Gaga. Ma passiamo a vedere quali saranno i 22 cantanti in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston dal 4 al 8 febbraio:

Marco Masini Alberto Urso Elettra Miura Lamborghini Achille Lauro Anastasio Morgan in coppia con Bugo Diodato Elodie Di Patrizi Enrico Nigiotti Francesco Gabbani Giordana Angi Irene Grandi Le Vibrazioni Levante Junior Cally Michele Zarrillo Paolo Jannacci Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Rancore Raphael Gualazzi Ricky.

Amadeus ha oltretutto aggiunto che, la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo programmata per il 6 gennaio andrà comunque in onda, gli artisti si presenteranno parlando delle canzoni che intendono portare al Festival.