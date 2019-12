Le immagini più belle da inviare su Whatsapp per gli auguri di Buon Anno da mandare la sera di Capodanno 2020.

La fine dell’anno è alle porte. Tra poche ore ci alzeremo tutti in piedi per il famigerato conto alla rovescia per dire addio al 2019 e abbracciare questo 2020. Gli auguri di buon anno da inviare ad amici e parenti su Whatsapp sono tanti. Vi abbiamo già suggerito alcune frasi belle da inviare per non essere banali. Ora è il momento di vedere invece le immagini e le foto più belle da inviare via messaggio per gli auguri di Capodanno 2020. Anche in questo caso l’idea è quella di non essere vittime dei soliti messaggi “prestampati” e “preconfezionati”. Meglio scegliere una foto particolare per gli auguri di buon anno su Whatsapp! Ecco le idee.

Auguri di buon anno: le immagini più belle da inviare

Come prima cosa ricordate che fare gli auguri di buon anno nuovo su whatsapp è passibile di cliché. C’è poco da dire, inviare un messaggio può sempre far pensare a chi lo riceve che si tratti di un invio multiplo. Ecco allora che una cosa interessante da fare è quella di personalizzare il vostro messaggio su Whatsapp per gli auguri di Capodanno, vediamo qualche idea.

Foto di un momento particolare: se dovete inviare gli auguri a una persona speciale a cui volete particolarmente bene e con cui avete condiviso momenti speciali, il messaggio di Capodanno deve essere personalizzato. Non ci sono scusanti. Scegliete allora una foto che vi caratterizzi, che ricordi un momento insieme particolare e allegatela ad un bel messaggio intenso. Saranno gli auguri di buon anno nuovo più apprezzati di tutti.

Foto portafortuna: nel 2020 tutti siamo alla ricerca di una cosa, la fortuna. Vogliamo augurarci che sia un nuovo anno ricco di gioie e di felicità, ma anche di sfacciata amiciza con la Dea Bendata. Ecco allora che per fare gli auguri di Capodanno su Whatsapp un’idea carina potrebbe essere quella di inviare delle foto di animali portafortuna. Coccinelle, rane, gufi, conigli… ogni nazione e cultura ha un suo animale portafortuna, quasi quasi meglio inviarli tutti no?