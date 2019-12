Aurora Ramazzotti in costume: lo zoom proprio lì fa impazzire i followers

Aurora Ramazzotti in costume nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo di Instagram: lo zoom proprio lì fa impazzire i followers.

Tra le figlie d’arte, lei è in assoluto una delle più amate. Parliamo di Aurora Ramazzotti, che di genitori famosissimi ne ha ben due. Nata dal matrimonio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora è oggi una vera e propria star sui social. Solare, simpatica e bella come sua madre, la Ramazzotti è molto attiva su Instagram, il social network preferito dai vip. Ed è proprio lì che Aurora ha appena postato alcuni scatti che non potevano passare inosservati. Non è la prima volta che la bellissima figlia di Michelle si mostra in costume sui social, sfoggiando il suo fisico scultoreo. Ma nel post in questione, Aurora stuzzica i fan con un particolare zoom, che non passa inosservato. Diamo un’occhiata.

Aurora Ramazzotti in costume: lo zoom proprio lì infiamma Instagram

Sono tanti i vip che, durante le vacanze natalizie, si sono concessi una vacanza al mare, lontano dal caos delle metropoli. Ed è quello che ha fatto anche la bellissima Aurora Ramazzotti, che proprio poco fa ha postato una story in cui si riprende con papà Eros. La figlia del cantante e della Hunziker si trova alle Maldive, una delle mete più gettonate dai vip per le vacanze di Natale e Capodanno. Ma durante la sua vacanza relax, Aurora non ha certo dimenticato i suoi numerosissimi followers di Instagram, coi quali ama mantenersi in contatto quotidianamente. Foto, video, stories e il gioco delle domande, Aurora ha davvero un rapporto speciale con i suoi fan sui social. Ed è proprio a loro che la bella Ramazzotti ha appena mostrato alcuni scatti che non sono passati inosservati. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram da Aurora, appaiono due foto in bianco e nero, in cui la ragazza si trova in bikini. A colpire tutti, è il secondo scatto pubblicato, in cui la fotocamera ‘zooma’ una particolare parte del corpo della bellissima figlia di Eros e Michelle. La temperatura su Instagram si è alzata e non poco. Ecco il post:

“La pelle è una mappa di imperfezioni che raccontano la nostra storia”, scrive Aurora nella didascalia al post. Ma, di imperfezioni, nelle sue foto si fa davvero fatica a trovarne. Aurora è splendida negli scatti in bianco e nero postati su Instagram. E lo zoom sul suo fianco e lato B fa letteralmente impazzire i followers. E voi, cosa aspettate a seguire Aurora su Instagram?