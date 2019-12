In quest’ultima Instagram Stories, Aurora Ramazzotti riprende il suo fidanzato Goffredo in quel loro momento ‘intimo’: le immagini su Instagram.

È in vacanza, Aurora Ramazzotti. Dopo le feste natalizie trascorse insieme a sua madre Michelle, la speaker radiofonica, insieme al suo fidanzato, ha deciso di trascorrere l’ultimo dell’anno in compagnia di suo padre. E così, come raccontato anche in un nostro recente articolo, la giovane ha lasciato l’Italia. E, soprattutto, le temperature molto rigide di questi ultimi giorni. Per rifugiarsi in un posto decisamente più caldo. Lo si evince chiaramente da una foto in costume pubblicata sul suo profilo social qualche ora. Sappiamo che la bella Aurora è molto attiva su Instagram. Non condivide solo spiacevoli disavventure o imprevisti, ma anche momenti di coppia insieme al suo fidanzato. Ecco. L’ultimo risale a pochissimi istanti fa. Quando Aurora riprende Goffredo durante un loro momento davvero ‘intimo’. Di cosa parliamo? Ovviamente, vi mostreremo tutti i dettagli. Diamoci un’occhiata insieme.

Aurora Ramazzotti riprende Goffredo: il loro momento ‘intimo’ finisce su Instagram

Come dicevamo precedentemente, Aurora Ramazzotti non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Seppure dietro lo schermo di un telefono, la giovane è solita raccontarsi ai suoi sostenitori. Lo ha fatto pochissime ore fa. Quando ha svelato di essere afona. E, quindi, di non poter parlare liberamente. E lo ha ripetuto qualche istante fa. Tramite un’Instagram Stories, la bella figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha postato una foto mentre riprende il suo fidanzato Goffredo in un momento di coppia davvero ‘intimo’. Di cosa parliamo? Ovviamente, nulla di scandaloso. Ma, bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo:

Ve l’avevamo detto che non era nulla di scandaloso, no? Tramite un’Instagram Stories, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Aurora si riprende mentre, insieme al suo fidanzato, si concede qualche ora di relax insieme al suo fidanzato.

A quando il matrimonio?

Sono fidanzati da due anni, Aurora e Goffredo. Eppure, nonostante la giovane abbia ammesso di provare per lui delle cose mai provate prima d’ora e di essere convinta che lui sia l’uomo della sua vita, non si parla ancora di matrimonio. Certo, i due ragazzi sono ancora molto giovani. È più che normale che questa parola, al momento, non venga proprio presa in considerazione. Tuttavia, l’amore c’è. Bisognerà attendere ancora un po’.