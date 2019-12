Capodanno 2020, i look più ricercati: 7 consigli degli esperti

Capodanno 2020, il momento più atteso delle feste è arrivato e con lui anche i dilemmi sui look più ricercati: 7 consigli degli esperti per brillare

Come ogni Capodanno che si rispetti, tra cenoni, feste e nottate trascorse nei locali a ballare o a giocare con amici e parenti, non mancano certamente i vestiti sfavillanti e luccicanti, sfoggiati appositamente per l’occasione. Molte sono le ragazze che indecise su cosa indossare, optano per i caldi e intramontabili pigiamoni di pile, morbidi e tenerissimi, per trascorrere questo Capodanno all’insegna delle tradizioni in famiglia, tra le mura di casa. Molte invece sono le donne e ragazze che invece decidono di indossare un abbigliamento sfavillante, che le faccia sentire delle principesse per una sera. Certo è che in quest’occasione non ci sono regole ben precise, se non quella di OSARE e BRILLARE… detto ciò, andiamo a scoprire insieme sette outfit indicati dagli esperti di moda, per poter prendere esempio e replicare dei look all’avanguardia e all’ultima moda.

Capodanno 2020, i look più ricercati per la serata: 7 consigli degli esperti per brillare

Stando a quanto riportato da un team di esperti di moda per ‘Io Donna’, anche se il tempo stringe e le idee scarseggiano, si può sempre puntare su qualcosa che magari fa già parte del nostro armadio, per creare un look sfavillante e d’effetto per questa conclusione di anno. Andiamo a scoprire insieme quali sono i colori più di tendenza per questo Capodanno 2020: