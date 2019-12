Capodanno 2020, animali spaventati: se per noi può essere un motivo di festa, per i nostri amici pelosetti può essere fonte di stress, ecco come aiutarli

Se per noi la notte di capodanno è un momento per stare in allegria con amici e parenti, e godere gli spettacoli pirotecnici o addirittura sparare noi, i fuochi d’artificio; per i nostri amici a quattro zampe è tutt’altro che una notte tranquilla. Anzi si può dire che questa sia la notte peggiore per loro. Gli scoppi dei botti e dei petardi spaventano moltissimo gli animali e semina tra loro paura e panico. Per evitare di far spaventare e aggravare questa situazione già delicata dei nostri amici a 4 zampe, vi consigliamo di tenerli al sicuro e proteggerli seguendo tutta una serie di indicazioni, affinché voi possiate gioire di questo Capodanno e loro rimanere sereni. Ovviamente vi consigliamo di agire in maniera preventiva in modo da assicurare la sicurezza del vostro cane o gatto.

Capodanno 2020, animali spaventati: ecco come aiutarli

Questi piccoli accorgimenti, li aiuteranno a non soffrire minimamente la paura. C’è da dire principalmente, che la paura dei cani si differenzia in due tipi: attacchi di panico da botti e paura da Botti. Andiamo ad analizzare insieme quelli che sono i sintomi per riconoscere se sono attacchi di panico o paura dei botti. L’attacco di panico nel cane si manifesta con una sintomatologia molto diversa:

Il cane può vagare per casa senza sosta, alla ricerca di una via di fuga.

Si nasconde negli angoli più impensabili e non esce nemmeno se il padrone lo chiama

Cerca il padrone ma non si acquieta nonostante lo trovi

Se solo in casa può distruggere oggetti o mobilio

Se chiuso all’esterno può cercare disperatamente di entrare in casa

Oltre a ciò si associano sintomi clinici quali:

tremore

eccessiva salivazione

respirazione affannosa

perdite di urina

feci in casa

Si parla invece di paura di botti quando il cane identifica la provenienza del rumore orientandosi verso di quella, non cerca di nascondersi e abbaiando. Si tranquillizza immediatamente quando finiscono e ovviamente non presenta sintomatologia clinica. Come calmare i cani che soffrono di attacchi di panico da Botti, in questo caso bisogna tenerlo vicino a sé, magari festeggiando a casa e non lasciandoli soli. E’ opportuno preparare un ambiente accogliente all’interno della casa in cui il cane possa trovarsi a suo agio e seguire queste semplici regole:

Se il cane è in giardino o in balcone fatelo entrare, immediatamente prima dell’inizio dei fuochi

abbassare le tapparelle e chiudere le finestre

sistemare un piccolo giaciglio al cane dove può accomodarsi

giocare con lui

infondergli tranquillità

offrire del cibo

chiamare immediatamente la guardia medica se al termine dei botti risulta ancora eccessivamente agitato

Come calmare il cane che ha paura dei botti… le precauzioni sono semplici e simili a quelle sopra elencate: