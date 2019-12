In quest’ultima foto su Instagram, Cecilia Rodriguez si lascia immortalare in braccio ad Ignazio: la mano di lui proprio lì non passa inosservata.

Detto, fatto: dopo una piacevolissima sosta natalizia in montagna, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser trascorreranno il Capodanno in Argentina. Lo avevano annunciato entrambi in una recente intervista. E così, terminato il Natale, si sono subito recati nella terra d’origine della bella modella. A differenza di Belen. Che, stando a quanto traspare dalle sue ultime Instagram Stories, sembrerebbe essere, insieme a suo marito Stefano e a suo figlio Santiago, in Svizzera. Certo, la distanza c’è. Ma, con l’amore che contraddistingue la famiglia Rodriguez, risulteranno essere davvero molto vicini. Ecco. ‘Vicini’, proprio così si lasciano immortalare Cecilia e il suo fidanzato per quest’ultima foto su Instagram. Anzi, vi diremo di più: l’argentina è in braccio al bel ciclista. E quella mano di lui proprio lì non può assolutamente passare inosservata. Anche di che cosa parliamo.

Cecilia in braccio ad Ignazio: la mano di lui proprio lì non sfugge

Si amano davvero alla follia, Cecilia ed Ignazio. Hanno da poco festeggiato i due anni d’amore, eppure sono più affiatati ed innamorati più che mai. Ce ne danno conferma, non a caso, le numerose foto che, spesso e volentieri, i due piccioncini condividono sul loro profilo social. Non soltanto, quindi, divertenti ed esilaranti siparietti, ma foto davvero romantiche. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando Cecilia si lascia immortalare in braccio al suo fidanzato. Ciò che cattura l’attenzione immediata è, però, un ‘particolare’ dettaglio. Di che cosa parliamo? Diamoci un’occhiata più da vicino:

In questa foto, ammettiamolo, si percepisce alla grande l’amore che c’è tra i due ragazzi. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, ciò che cattura l’attenzione è quella mano di Ignazio proprio lì sul corpo di Cecilia. Di cosa parliamo? Nulla di grave o scandaloso. Piuttosto, si vede chiaramente che la cinquina del bel ciclista è posta proprio sul Lato B della sua bella fidanzata.

La rivelazione choc di Cecilia Rodriguez a Lorella Boccia

Cecilia Rodriguez è stata l’ospite d’eccezione della prima puntata di Rivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. In quest’occasione, la bella argentina, oltre a parlare di Francesco Monte, ha confessato di non aver attraversato un periodo molto facile appena approdata in Italia. Era piccola e, per entrare a far parte del mondo della moda, la Rodriguez ha confessato di mangiare tanto e di vomitare per non ingrassare.