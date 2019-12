Pillola anticoncezionale, cosa succede al nostro corpo di donne quando smettiamo di prenderla. Verità e bugie.

Sono tantissime le donne che usano come metodo anticoncezionale la pillola. A oggi in commercio ci sono molte pillole a basso dosaggio ormonale che svolgono il loro compito di “barriera”, ma che non causano problemi alle donne a livello di sbalzi ormonali, ritenzione idrica, cellulite… Eppure, quando si smette di prendere questo contraccettivo, cosa succede al nostro corpo? Perché qualcosa cambia, è certo. Vediamo allora di scoprire cosa accade e perché.

Cosa succede al corpo quando smettiamo la pillola

Uno dei primi “segni” che notiamo nel corpo di molte donne quando smettono di prendere questo metodo contraccettivo è un aumento del desiderio sessuale. Alcune persone infatti hanno spiegato che i continui sbalzi ormonali le portavano ad avere meno voglia di fare l’amore. Invece quando il ciclo mestruale torna ad essere naturale c’è un picco di testosterone durante l’ovulazione e la voglia aumenta. Chiaramente però, proprio in tema di ciclo, smettendo di prendere la pillola potrebbe essere che le mestruazioni siano irregolari in quanto i livelli di ormoni prima di tornare “normali” hanno bisogno di un po’ di tempo per assestarsi. Sempre in tema di ciclo, senza pillola molte donne hanno spiegato che i dolori sono aumentati e che compaiono anche dei brufoli. La pillola infatti controlla gli ormoni presenti nel corpo della donna quindi, più o meno, tutto è regolare. Quando la si smette invece i livelli di ormoni nel corpo sono “finalmente liberi” e quindi potrebbero comparire dei brufoletti in più. Altra cosa che cambia smettendo la pillola riguarda la dimensione del seno: molte donne infatti hanno notato che smettendo questo metodo contraccettivo la taglia del decolleté è diminuita. Questo perché i livelli ormonali non sono più indotti diciamo, ma tornano naturali e questo può portare a qualche taglia in meno.

Quando smetto la pillola posso rimanere incinta?

In ultimo chi dice che quando si smette la pillola non si può rimanere subito incinta, si sbaglia. Anche se le mestruazioni saranno irregolari nei primi mesi, questo non significa che non ci sia la possibilità di concepimento anzi. Questa è una falsa credenza da sfatare anche proprio per evitare gravidanze indesiderate.