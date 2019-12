Temptation Island, l’ex protagonista Cristina Incorvaia si è raccontata in esclusiva per Sologossip: ecco cosa ha confessato l’ex dama di Uomini e Donne.

Dapprima dama di Uomini e Donne Over e, poi, fidanzata di David Scarantino all’interno di Temptation Island, Cristina Incorvaia riscuote un successo davvero clamoroso. Non soltanto per la sua smisurata bellezza, ma anche per il suo carattere. Di cui, in diverse occasioni, ne abbiamo avuto testimonianza. Soprattutto in questi ultimi giorni. Come raccontato in un nostro recente articolo, pochissimi giorni fa, la giovane di Marsala è stata la protagonista di un acceso litigio social con il suo ex fidanzato David. È proprio per questo motivo che la redazione di Sologossip ha contattato in esclusiva Cristina, in modo da poter far luce sulla questione. Ecco cosa ci ha raccontato.

Cristina Incorvaia di Temptation Island: la confessione inedita

Si è raccontata senza troppi peli sulla lingua, Cristina Incorvaia in questa intervista esclusiva per tutti i lettori di Sologossip. È proprio in quest’occasione, infatti, che l’ex concorrente di Temptation Island ha svelato ulteriori dettagli sulla sua precedente storia con David Scarantino. Non nascondendo, addirittura, di essersi rivolta ad una psicologa per lo stato di malessere che la storia d’amore le ha provocato. “Ne ho dovuto parlare anche con la psicologa. Purtroppo ho dovuto affrontare anche questo percorso”, dice, probabilmente per la prima volta, l’ex dama di Uomini e Donne. Aggiungendo, tra l’altro, anche di essere stata aiutata dalla madre. Dal momento che non mangiava più ed era costretta a prendere delle pastiglie per riuscire a dormire. Ma vediamo, però, tutti i dettagli di questa chiacchierata con la bella Incorvaia:

Pochissimi giorni fa, sei stata protagonista, insieme a David Scarantino, di un acceso scontro social. Il tutto è partito dalla sua frecciatina ‘Questa è ossessione’: da cosa, secondo te, sono scattate tali parole? “Io ci sto pensando. Qualcuno gli avrà detto che io parlavo male di lui? Ma io non parlo male di lui. Se qualcuno mi chiede qualcosa, io rispondo la verità. Non lo so perché dice così. Magari sta parlando del passato. Perché ci sono state due persone molto vicino a lui a livello social che mi hanno attaccato pesantemente dopo Temptation Island, alle quali io ho risposto senza problemi”;

di Martina Petrillo