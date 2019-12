Daniele Bossari ‘si mette a nudo’ nel suo libro: la figlia in lacrime dopo averlo letto

Stella Bossari in lacrime dopo aver letto il libro del padre Daniele, “La faccia nascosta della luce”: ecco le parole del conduttore

Daniele Bossari è legato sentimentalmente dal 2001 alla conduttrice e annunciatrice svedese Filippa Lagerback. La coppia, nel 2003, ha avuto una figlia, Stella. La ragazza è apparsa per la prima volta in televisione nel 2017, durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. La figlia di Bossari è entrata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al papà, recluso ormai tra le quattro mura da circa due mesi. La baby Bossari, che adesso ha sedici anni, ha ricevuto molte approvazioni dopo la sua ‘comparsata’ televisiva, tanto che i fan del padre hanno iniziato a seguire anche lei sui social network. Stella è stata il carburante che ha permesso al padre di arrivare sino alla finale del Grande Fratello Vip e vincere il reality show.

Stella Bossari in lacrime dopo aver letto il libro del padre

La carriera di Daniele Bossari è stato un continuo di alti e bassi, montagne russe spesso addirittura pericolose. Dopo aver esordito negli anni Novanta in radio e in televisione con la neonata MTV Italia, Bossari diventa il volto di punta di Italia Uno, conducendo programmi di successo come Popstars, Saranno famosi, Mistero e ben due edizioni del Festivalbar. Ad un certo punto, però, la sua carriera ha subito un forte stop e il conduttore è caduto in depressione. Fortunatamente, nel 2017, Bossari riceve l’occasione di rimettersi in luce grazie al Grande Fratello Vip. Durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Bossari “si mette a nudo” raccontando tutte le sue fragilità e il suo passato doloroso. Confessioni scritte anche in un’autobiografia da poco pubblicata e che si intitola “La faccia nascosta della luce“. Di recente, in un’intervista al settimanale “Chi“, Bossari ha raccontato che la figlia, dopo aver letto il suo libro, è scoppiata a piangere: “Lo ha letto nella sua versione finale. Piangeva, ma ha capito che si può parlare di qualsiasi cosa e che tutto si può risolvere”.

Anche per la moglie Filippa, sposata il 1° giugno 2018 a Varese, non è stato facile. L’ex conduttore di Mistero ha raccontato al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Filippa è stata la prima a leggere la prima bozza. Il mio libro contiene molte cose che non sapeva. È stato un pugno nello stomaco anche per lei, ma non abbiamo avuto bisogno di dirci molto. Ci amiamo e mi ha permesso di pubblicarlo”.