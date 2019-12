Diletta Leotta, arriva una rivelazione che spiazza tutti: “E’ stata la più grande soddisfazione del mio 2019”, ecco a cosa si riferisce la giornalista.

Diletta Leotta è una delle donne più belle e avvenenti della televisione. Il suo corpo mozzafiato e la sua naturale sensualità la classificano come una delle più desiderate dal pubblico maschile. Conduttrice di programmi sportivi, nonché speaker radiofonica, è anche una professionista preparata e apprezzata, ma il pubblico la ama soprattutto per la sua incredibile bellezza. Molto attiva sui social, Diletta pubblica spesso foto e video che mettono in mostra le sue curve da capogiro, e usa Instagram anche per raccontare la sua vita ai fan. Poco fa, ad esempio, ha parlato dell’anno che sta per concludersi, svelando qual è stata la sua più grande soddisfazione: le sue parole hanno spiazzato tutti.

Diletta Leotta, ecco qual è stata la sua più grande gioia nel 2019: la rivelazione spiazza tutti

Diletta Leotta ha pubblicato poco fa delle storie sul suo profilo Instagram per ‘salutare’ l’anno 2019. La bellissima conduttrice utilizza spesso i social per raccontare la sua vita, e ha voluto svelare ai fan qual è stata la sua più grande soddisfazione dell’anno che sta per concludersi. Diletta ha ‘ringraziato’ il 2019, definendolo un anno pieno di novità e soddisfazioni, e ha aggiunto che la cosa per lei più bella è stata la sua nuova casa: “Grazie all’aiuto di uno staff straordinario, la mia casetta è diventata un vero gioiello”, ha annunciato la Leotta.

La rivelazione ha spiazzato un po’ tutti, che magari si aspettavano una menzione per il suo nuovo amore, Daniele Scardina, con cui sta dalla scorsa estate. Ma la conduttrice, si sa, è molto riservata sulla sua vita sentimentale, e parla pochissimo dei suoi amori. Di sicuro Scardina è stata una delle novità del 2019, ma lei ha preferito tenere per sé le sue sensazioni in merito.

Diletta e Daniele Scardina, le parole del pugile sulla loro storia d’amore

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno insieme dalla scorsa estate, ma le loro foto di coppia girano poco sui social. Entrambi infatti sono molto riservati e preferiscono tenere per sé le loro cose private, utilizzando Instagram solo per parlare di lavoro, vacanze e cose più ‘leggere’. Ultimamente, però, il pugile si è ‘sbottonato’ sull’argomento, facendo alcune dichiarazioni molto forti al settimanale Chi. “Abbiamo cominciato con calma, non volevamo enfatizzare la nostra storia, ma è inutile negarlo, adesso è una storia importante”.