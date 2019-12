In una di queste ultime IG Stories, Elettra Lamborghini ripropone uno scatto provocatorio con il costume sgambato: spunta un dettaglio ‘imbarazzante’.

Questo 2019 sarà, senza alcun dubbio, un anno davvero indimenticabile per Elettra Lamborghini. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista sentimentale. Oltre ad essere stata la vera e propria protagonista di numerosi singolo musicali, la giovanissima ereditiera è stata la protagonista di un vero e proprio sogno. Di cosa parliamo? Del suo matrimonio. Soltanto qualche giorno fa, infatti, la voce di ‘Pem Pem’, ha ricevuto la favolosa e romantica proposta dal suo fidanzato. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, sono stati altrettanto numerosi i momenti indimenticabili di questo 2019. È proprio per questo motivo, a poche ore dal famoso countdown, Elettra ha voluto riviverli su Instagram. Tramite le classiche IG Stories, la giovane Lamborghini ha voluto riproporre gli attimi imperdibili di quest’anno. Tra i tanti, spunta uno scatto provocatorio con un costume sgambato. Ecco di che cosa parliamo.

Elettra Lamborghini, scatto col costume sgambato: spunta un dettaglio ‘imbarazzante’

Siamo agli sgoccioli di questo 2019. E, com’è giusto che sia, è tempo di fare i primi bilanci. Lo ha fatto anche Elettra Lamborghini. Che, pochissime ore fa, tramite diverse Instagram Stories, ha condiviso i momenti salienti di quest’anno. Tra i numerosi scatti riproposti sul suo canale social, non è affatto sfuggito uno provocatorio con un costume da bagno molto sgambato. Siete curiosi di vederlo? Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio:

Da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto in alto, Elettra il costume davvero molto sgambato. È proprio per questo motivo che non può affatto sfuggire quel dettaglio davvero imbarazzante. Di cosa parliamo? Beh, diciamoci la verità, non c’è bisogno di alcun tipo di spiegazione. Si nota chiaramente. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, lo scatto è, senza alcun dubbio, provocatorio. Anche perché, ammettiamolo, sarà scappata anche a voi una risata alla visione di tale immagini. D’altronde, è proprio questo il punto forte di Elettra: la simpatia e la spiccata ironia.

L’avete mai vista da bambina? Sempre spettacolare

Attualmente, Elettra Lamborghini vanta di una bellezza davvero stratosferica. Ce lo testimoniano, infatti, le numerose foto strepitose che, spesso e volentieri, condivide sul suo profilo social. Eppure, l’avete mai vista da bambina? Come raccontato in un nostro recente articolo, qualche giorno fa, la giovane cantante ha voluto pubblicare alcune immagini su instagram. E beh, non ci sono parole: Elettra è stata sempre spettacolare, sin da bambina.