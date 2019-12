Elga Enardu, brutto inconveniente: attimi di ‘tensione’ per strada

Pochissime ore fa, Elga Enardu è stata la protagonista di un brutto inconveniente per strada: ecco cosa è successo alla sorella di Serena.

Così come sua sorella Serena, anche Elga Enardu è molto attiva sui social. Sul suo canale Instagram, la bellissima sarda non solo è solita condividere delle foto strepitose da sola o anche in compagnia di suo marito Diego, ma è solita condividere con i suoi followers tutto ciò che le capita durante la giornata. Pochissime ore fa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata la protagonista di un brutto inconveniente. E per questo motivo non ha potuto fare a meno non solo di raccontarlo ai suoi fan, ma anche di chiedere il loro aiuto. Sia chiaro: non è successo nulla di preoccupante. Fatto sta che, proprio a causa di questo inconveniente, Elga ha vissuto degli attimi di vera e propria tensione per strada.

Elga Enardu, brutto inconveniente per strada: cosa le è successo

Quanto accaduto pochissime ore fa ad Elga Enardu è, senza alcun dubbio, un brutto inconveniente. Era in macchina, l’ex tronista di Uomini e Donne. Quando, ad un certo punto, si è accesa una spia sul cruscotto di cui lei non conosceva affatto il significato. È proprio per questo motivo che è stata costretta a chiedere aiuto ai suoi followers. Tramite le classiche domande e risposte di Instagram, la bellissima e giovanissima sarda ha chiesto consiglio ai suoi sostenitori su cosa potesse significare il simbolo ‘della lampada di Aladino’:

A quanto pare, sembrerebbe che Elga sia stata informata da un benzinaio che quella spia riguardasse l’olio. Da quanto traspare dalle sue parole, sembrerebbe che l’olio all’interno della sua auto fosse terminato. E che, di conseguenza, lei non fosse a conoscenza di tale ‘regola’. Tuttavia, i pareri sono discordanti. Perché, pochissime ore fa, la giovane Enardu ha condiviso una IG Stories di una sua followers in cui viene specificato che l’olio non può assolutamente essere terminato nell’automobile, bensì deve essere soltanto cambiato. Voi ne sapete di più al riguardo?

La polemica social per il gesto nei confronti di Pago

Si sa: Pago è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. È proprio per questo motivo che Elga, sua ex cognato, ha voluto, appena appresa la notizia, manifestare il suo consenso. Immediata è stata la reazione dei sostenitori del cantante. Che, appena visto tale gesto, hanno scatenato una vera e propria polemica social.