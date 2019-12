Conoscete le origini di Elodie Di Patrizi? Non sono italiane: il suo tratto del viso particolare l’ha trasmesso la mamma. Vi sveliamo tutto.

Elodie è una delle cantanti più amate e seguite del periodo: la giovane lasciò la carriera di modella per dedicarsi alla sua più grande passione, la musica. E’ infatti il suo tono di voce particolare a renderla davvero unica: nel 2009 è stata eliminata nelle fasi iniziali di X Factor e si è trasferita a Lecce. Nel 2015 si è aperta la porta della carriera quando è arrivata al secondo posto in Amici di Maria De Filippi e vincendo il Premio della Critica Giornalista Vodafone e Premio RTL 102.5 Amici alla Radio. Ha debuttato alla radio con le sue canzoni che oggi sono delle vere e proprie hit che scalano le classifiche. Ma conoscete le origini della splendida cantante? Vi sveliamo tutto…

Elodie Di Patrizi: le origini della cantante, ex allieva di Amici

Elodie ha un viso molto particolare, come la sua voce: un suo sguardo è capace di far innamorare chiunque. Infatti la dolce cantante ex allieva di Amici ha rubato il cuore del rapper Marracash: i due stanno vivendo una storia d’amore da sogno. Ma è del tutto italiana la cantante? La risposta è no: i suoi tratti particolari glieli ha trasmessi la mamma, a cui assomiglia molto. Le due infatti sembrano gemelle: lei si chiama Claudia Marthe ed è francese creola originaria della Guadalupa nelle Antille francesi. Un viso davvero particolare, bello ed unico regala alle due donne uno sguardo travolgente.

Mamma e figlia hanno un ottimo rapporto, lo dichiarò Elodie in un’intervista da Silvia Toffanin, in Verissimo. L’ex allieva di Amici ha descritto la mamma come una persona molto esuberante, con una cultura diversa. Anche il papà della giovane attualmente fidanzata con il rapper è un’artista: fa il fotografo e cattura scatti davvero incredibili, cogliendo dettagli nascosti. Per completare il quadro familiare c’è la sorella minore, di nome Fey.