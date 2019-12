Giulia Salemi, nuovo amore sulle piste da sci? Capodanno in montagna

Giulia Salemi, nuovo amore sulle piste da sci per la Italo-Persiana? Capodanno in montagna con un ‘uomo misterioso’, i fan impazziscono

Giulia Salemi è negli ultimi mesi spesso al centro dell’attenzione per ciò che riguarda la sua vita privata. La Salemi è stata, infatti, al centro dell’attenzione per molto tempo, a causa della sua relazione travagliata con Francesco Monte. La modella non ha mai nascosto i suoi sentimenti per il bel ex tronista, conosciuto nella casa del ‘Grande Fratello’ un anno fa. I due hanno avuto una storia molto intensa, spesso osteggiata dalla madre di lei, Fariba. Purtroppo però tra i due non è andata nel migliore dei modi; la ragazza molto presa da Monte non è riuscita a nascondere la sofferenza per la fine della loro love story. Attualmente si vocifera ci sia un uomo nella vita della Salemi, che possa farle dimenticare definitivamente Monte.

Giulia Salemi, nuovo amore sulle piste da sci? Il Capodanno in montagna, in compagnia di un uomo misterioso

Giulia Salemi sta facendo impazzire i fan e i siti di gossip nelle ultime ore, a causa dei rumors sulla sua vita sentimentale. La Italo-Persiana attualmente si troverebbe, infatti, a Courchevel, una stazione di sport, situata nel dipartimento francese della Savoia, nella valle della Tarantasia. Questa località fa parte del comune di Saint-Bon-Tarentaise che è una delle stazioni sciistiche più famose in Francia ed in Europa. La Salemi stando a quanto riportato da ‘Veri Inutil People’, si troverebbe nella nota località sciistica per trascorrere il capodanno, all’insegna del relax e del divertimento, in compagnia di un uomo misterioso… Come molte sue colleghe, modelle e influencer, Giulia si gode questi ultimi giorni di vacanza, prima di tornare alla vita frenetica della città e agli impegni lavorativi, che ultimamente le stanno portando certamente molte soddisfazioni. L’influencer e modella italo-persiana, non è stata vista da sola nella località Francese, anzi, stando a quanto riportato da ‘Very Inutil People’, la giovane avrebbe trascorso molto tempo abbracciata e accoccolata tra le braccia di questo misterioso uomo. Si vociferava già da tempo un possibile flirt in corso, dopo la sua permanenza a Parigi, ma ovviamente le voci non avevano trovato né conferme, né smentite. La Salemi continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione, ma si ipotizza che l’uomo in questione non sia noto al mondo dello spettacolo, anzi.

Le segnalazioni pervenute al sito di gossip, parlano di un uomo sconosciuto al mondo dello Showbiz. Non ci resta quindi che aspettare e cercare di avere qualche info in più sulla questione, dalla diretta interessata.