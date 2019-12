Ilary Blasi stuzzica i fan: “Con o senza?”, la loro risposta spiazza tutti

Ilary Blasi stuzzica i suoi fan: è proprio questo che, con l’ultima foto su Instagram, la giovane romana fa, ecco la reazione dei suoi followers.

Continua la vacanza da sogno di Ilary Blasi alle Maldive insieme a tutta la sua famiglia. E con essa, non possono mai mancare le incredibili e mozzafiato foto che la giovane romana, in questi ultimi giorni, sta condividendo. Pochissime ore fa, la bellissima moglie di Francesco Totti ha condiviso un impressionante scatto in costume con un ‘particolare’ dettaglio a vista d’occhio. Alcuni istanti fa, invece, ha pubblicato due foto davvero sbalorditive. Ecco. È proprio in questo modo che, a ridosso del 2019, Ilary stuzzica i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che la reazione dei suoi followers è stata davvero incredibile. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi stuzzica i suoi fan: la loro reazione spiazza tutti

Sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi fan, Ilary Blasi. Non solo lo sta facendo in questi ultimi giorni. Pubblicando delle foto davvero incredibili. Ma lo ha fatto anche pochissime ore fa. Con due ‘particolari’ scatti fotografici, la giovanissima conduttrice televisiva ha letteralmente stuzzicato i suoi sostenitori. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli. Anche se vi anticipiamo che, in suddette foto, Ilary si è lasciata immortalare ‘con’ e ‘senza’ un capo d’abbigliamento. Basta, basta. Non vi sveliamo più nulla. Ecco tutti i dettagli:

Ecco. È proprio in questo modo, Ilary Blasi stuzzica i suoi sostenitori. Da come si può chiaramente vedere dalle immagini riproposte in alto, la moglie di Francesco Totti si è lasciata immortalare ‘con’ e ‘senza’ copricostume. Dando, così, la possibilità ai suoi followers di scegliere quale versione preferiscono. Tuttavia, la reazione dei suoi sostenitori è stata davvero pazzesca. Ecco perché:

Da come si può vedere dai commenti riproposti in alto, c’è chi dice che Ilary stia meglio in entrambi i casi. E chi, invece, ritiene che stia decisamente meglio senza copricostume. Voi, invece, da che parte state?

Lo splendido gesto di solidarietà a pochi giorni da Natale

Ilary Blasi e Francesco Totti, si sa, sono una delle coppie più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. A contraddistinguerli da tutto il resto, come raccontato in diversi nostri articoli, è la spiccata semplicità. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dalla celebrazione del Santo Natale, i due piccioncini sono stati protagonisti di uno splendido gesto di solidarietà per la Comunità di Sant’Egidio.