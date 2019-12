L’anno che verrà andrà in onda questa sera su Rai Uno per trascorrere il capodanno con Amadeus: ecco la lista completa degli ospiti

Non può mancare, a Capodanno, la trasmissione televisiva che accompagna gli italiani nelle ultime ore dell’anno vecchio a quello nuovo. E’ tradizione! Quest’anno avremo su Rai Uno lo show condotto da Amadeus, L’anno che verrà, che farà da competitor a ‘Capodanno in Musica’ su Canale 5, condotto per il terzo anno di seguito da Federica Panicucci. La location scelta per quest’anno per la trasmissione di Amadeus sarà la Basilicata: lo show si svolgerà sul palco a Potenza ed interverranno numerosi cantanti. Personaggi che hanno fatto sognare il pubblico italiano come Al Bano e Romina. Ma non solo. Ce ne saranno anche tanti altri che appassionano i più giovani e che si stanno facendo strada nel mondo della musica, come Alberto Urso, vincitore di Amici 2019. Ma scopriamo insieme qual è la lista completa degli ospiti che saranno sul palco questa sera, in Basilicata, in compagnia di Amadeus, per quella che si può definire una sorta di assaggio di Sanremo 2020.

Andrà in onda alle 21, il mega show di Rai Uno, subito dopo l’atteso discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quest’anno, ci saranno davvero tantissimi ospiti sul palco a Capodanno. Tra i tanti, anche anche le nuove proposte che arrivano direttamente da Sanremo Giovani 2020: Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia.

Ma andiamo direttamente a quella che è la lista completa degli ospiti di questo Capodanno di Rai Uno, a L’anno che verrà:

Alberto Urso

Benji & Fede

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Orietta Berti

Marco Masini

Fausto Leali

Riccardo Fogli

Gigi D’Alessio

Ivan Cattaneo

Antonella Ruggiero

Paolo Vallesi

Insomma, ce ne saranno per tutti i gusti. Da Fausto Leali e Gigi D’Alessio a cantanti che piacciono, invece, maggiormente al pubblico più giovane, come Elettra Lamborghini (che da poco ha anche annunciato il matrimonio) e Benji e Fede.

Una lista di ospiti con nomi roboanti e che attireranno certamente l’attenzione del pubblico di Rai Uno. La competizione con le reti Mediaset era già abbastanza accesa, ma con tutte queste partecipazioni importanti siamo sicuri che i due colossi della televisione italiani si sfideranno a colpi di dati Auditel e faranno vere e proprie scintille. L’indomani sapremo come sarà andata la serata e quanti avranno scelto Rai Uno oppure Mediaset. Ne vedremo delle belle! E voi, quale show guarderete?