In quest’ultima foto su Instagram, la bellissima Lorella Boccia appare senza reggiseno: il suo braccio non riesce a coprire tutto, Instagram è in tilt.

È stato, senza alcun dubbio, il personaggio televisivo più influente di questo 2019, Lorella Boccia. Dapprima ballerina professionista di Amici e, in seguito, conduttrice di Rivelo, la giovane napoletana vanta di un seguito davvero clamoroso. In effetti, considerata la sua bravura e la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Perché sì, oltre che essere un talento vero e proprio della danza, Lorella vanta di una bellezza smisurata. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social. L’ultima risale a qualche ora fa. In suddetto scatto, la giovane Boccia si lascia immortalare completamente senza reggiseno. È proprio per questo motivo che i suoi followers, in un batter baleno, sono andati su di giri. Ecco perché.

Lorella Boccia senza reggiseno: il braccio non copre tutto

Sa sempre come lasciare senza parole i suoi followers, Lorella Boccia. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, come dicevamo precedentemente, ha condiviso una foto mentre si lascia immortalare completamente senza reggiseno. Ovviamente, non c’è nulla di scandaloso. Nella foto in questione, la giovane ballerina non è affatto senza veli. Piuttosto, decide di coprirsi la sua scollatura con il braccio. Ecco di che cosa parliamo:

Sguardo amletico, bellezza stupefacente ed una posa davvero artistica: sono queste le caratteristiche principali di questo scatto. Che lo rendono, da come si può chiaramente vedere da quanto riproposto sopra, davvero formidabile. Certo, Lorella si lascia immortalare senza reggiseno. Tuttavia, però, si copre con il suo braccio. Quindi, non c’è nulla di ‘scandaloso’. Fatto sta, comunque, che lo scatto in questione, in un batter baleno, è piaciuto davvero a tantissimi suoi followers. Attualmente, ci sono più di 36 mila likes. Ma, senza alcun dubbio, aumenteranno sempre di più. In effetti, una reazione diversa non si poteva affatto avere. Così come tutte le altre volte, anche in questo scatto Lorella è davvero fantastica.

Con Niccolò Presta è un amore da sogno: ecco perché

Sono stati sposati da meno di un anno e si amano alla follia, Niccolò Presta e Lorella Boccia. Soprattutto su Instagram, la giovane coppia non perde mai occasione di poter manifestare pubblicamente il loro amore. Spesso, infatti, sono protagonisti di divertenti siparietti social, ma anche di foto davvero ‘audaci’ Insomma, un rapporto che, ammettiamolo, non è da tutti oggigiorno.