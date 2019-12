Meghan Markle e Harry, mossa a sorpresa della coppia: l’incredibile notizia spiazza tutti; ecco cosa è trapelato dai tabloid inglesi.

Si chiama “Sussex Royal”, ed è il marchio reale registrato da Harry e Meghan su più di cento prodotti, da materiali didattici a capi d’abbigliamento, a gadget di vario genere. Una voce che arriva da Londra, e che parlerebbe di una vera e propria mossa strategica della coppia reale. La loro intenzione, secondo molti tabloid inglesi, sarebbe quella di ‘trasformare la Sussex Royal in un impero globale’. Una scelta da imprenditori, quella di Meghan ed Harry, che, come riporta il Daily Mail, hanno registrato all’Intellectual Property Office centinaia di articoli, di cui rivendicano la proprietà. La registrazione, però, non vuol dire necessariamente che ha coppia ha intenzione di utilizzare il marchio per i vari prodotti. Semplicemente, hanno la possibilità di farlo e, soprattutto, di proteggere gli articoli dallo sfruttamento di terzi, contro i quali potranno agire per vie legali.

Meghan Markle e Harry, mossa a sorpresa della coppia: nasce il marchio Sussex Royal

Una mossa da veri imprenditori, quella attuata da Meghan Markle e Harry. I tabloid inglesi non fanno altro che parlare del ‘piano segreto’ al quale la coppia reale avrebbe dato vita. A dare l’ufficialità è stato il Daily Mail, che ha pubblicato i documenti ufficiali di richiesta all’Intellectual Property Office, datati giugno 2019. Un marchio tutto loro, dal nome “Sussex Royal”, registrato su centinaia di articoli, di vario genere. Libri di testo educativi e vario materiale didattico, molti destinati in beneficenza, ma anche t-shirt, cappotti, giacche, banda, calze, cravatte, ecc. Secondo molti giornali inglesi, tra gli obiettivi della coppia c’è quello di creare una propria rivista o un giornale, o una personale linea di abbigliamento, dando vita a un vero e proprio impero globale. La notizia della creazione del marchio Sussex è arrivata proprio in un periodo di ‘relax’ per la coppia, che si sta godendo, col piccolo Archie, una vacanza a Vancouver. Una notizia che confermerebbe le voci che già da un po’ circolavano sull’intenzione di Harry e Meghan di creare un ‘business’ tutto loro. Insomma, le cose sembrano procedere davvero a gonfie vele per la coppia, a differenza di quello che starebbe accadendo a Kate e William: le voci di una presunta crisi coniugale tra i Duchi di Cambridge si fanno sempre più insistenti. Da un lato, quindi, una Kate ‘in crisi’, dall’altro una Meghan in forte ascesa.

L’ex attrice di Suits è pronta a lanciare il brand di coppia, che, ricordiamolo, mira ad includere anche progetti di beneficenza, impegnandosi a reclutare volontari che li portino avanti.