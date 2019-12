Mercedesz Henger pubblica i 10 scatti più belli del 2019: sono tutti ‘bollenti’, Instagram in delirio per la figlia di Eva Henger, piovono commenti.

Mercedesz Henger è la bellissima figlia di Eva Henger, ma ultimamente i rapporti tra le due non sono dei migliori. L’ex pornodiva qualche tempo fa ha dato del ‘violento’ al fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, e la cosa ha creato una grossa crepa nel rapporto con Mercedesz, che ha difeso a spada tratta il compagno. Oggi Mercedesz vive felicemente la sua storia con Lucas e intanto fa impazzire i fan con le foto da urlo che pubblica sul suo profilo Instagram, nelle quali mette in mostra le sue curve mozzafiato. Poco fa ha condiviso un post con le migliori foto del 2019, mandando Instagram in tilt e ottenendo una pioggia di commenti: si tratta, infatti, di 10 scatti ‘bollenti’.

Mercedesz Henger, i 10 scatti migliori del 2019 mandano Instagram in tilt: sono tutti ‘bollenti’

Mercedesz Henger ha letteralmente mandato Instagram in tilt con l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo. Si tratta di una raccolta di 10 sue foto, quelle che hanno ottenuto il maggior numero di like nel 2019. Inutile dire che si tratta di una serie di scatti a dir poco ‘bollenti’, in cui ‘Memi’ mostra le sue curve mozzafiato, in particolare il lato B, che è uno dei suoi punti di maggiore forza. Alcune foto arrivano dalle vacanze in montagna, in cui Mercedesz indossa scarpe da sci e solo un minuscolo body intimo; altre, invece, sono momenti delle vacanze estive, al mare o in piscina, con bikini davvero minuscoli, che a stento contengono le forme esplosive della bella Mercedesz, che in ogni scatto è sempre più bella.

Inutile dire che le foto hanno creato il ‘panico’ tra i fan della giovane donna, ottenendo migliaia di like e soprattutto tantissimi commenti, perchè in tanti hanno voluto esprimere la propria preferenza, scrivendo il numero della foto che giudicavano la migliore.

Mercedesz sbotta contro Eva Henger: “Non voglio più vederla”

Mercedesz ed Eva Henger, come dicevamo, non stanno vivendo un bel momento. I loro rapporti sono estremamente tesi, soprattutto da quando Memi ha confessato in tv che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico, sporcando, secondo Eva, la memoria di Schicchi. Le due si sono attaccate più volte a distanza, tanto che Mercedesz, nel corso di un’intervista a ‘Pomeriggio 5’, è arrivata a dire una cosa davvero pesante sulla madre, dichiarando di non volerla più vedere. Chissà se i loro rapporti troveranno una via di pace in questi giorni di Natale, ma a giudicare dalle premesse, la cosa sembra piuttosto difficile.