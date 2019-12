In alcune sue recenti Instagram Stories, Michelle Hunziker è apparsa visibilmente ‘infastidita’ per uno spiacevole episodio capitatole: ecco cos’è successo.

Nonostante la sua vacanza in occasione dell’ultimo dell’anno, Michelle Hunziker non perde affatto occasione di poter condividere ogni momento della sua giornata con i suoi followers. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, ha manifestato tutta la sua gioia per la lezione di sci. Ma, pochissime ore fa, ha raccontato di uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista. Anzi, per essere più precisi: di cui non è stata protagonista in prima persona, ma degli oggetti a cui ogni donna ci tiene particolarmente. È proprio per questo motivo che, in alcune sue recenti Instagram Stories, la bellissima conduttrice svizzera è apparsa visibilmente ‘infastidita’. Ma cosa sarà successo nel dettaglio? Ci teniamo a rassicurarvi che non è successo nulla di grave. Ecco l’accaduto.

Michelle Hunziker infastidita: lo spiacevole episodio raccontato su Instagram

Un Capodanno completamente diverso dal solito. Se le vacanze natalizie, Michelle Hunziker ha deciso di trascorrerle a Milano, per l’ultimo giorno di questo 2019, invece, ha cambiato completamente idea. Proprio in occasione della cena di San Silvestro, la bellissima conduttrice svizzera ha fatto le valigie e, insieme alla sua famiglia, è partita alla volta delle Dolomiti. È proprio da qui, infatti, che in questi ultimi giorni ‘comunica’ con i suoi followers. Racconta ogni minima cosa ai suoi sostenitori, Michelle. È proprio per questo motivo che non poteva affatto fare a meno di condividere anche questo spiacevole episodio di cui è stata ‘vittima’. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questo spiacevole episodio che le è capitato. Visibilmente ‘infastidita’ da quanto accaduto, Michelle mostra ai suoi followers il suo trucco completamente distrutto da una caduta. “Voglio condividere questa cosa fastidiosa. Avete presente quando vi state preparando perché state per uscire, aprite il vostro ombretto e qualcuno l’ha fatto cadere”, sono proprio queste le parole che la conduttrice dice prima di farle seguire da un urlo davvero pazzesco. Il trucco, si sa, è uno dei punti deboli per ogni donna. Quindi, questa reazione ci sta davvero tutta.

Con Tomasso Trussardi va a gonfie vele, ma il terzo figlio?

La sua storia d’amore con Tomaso Trussardi procede a gonfie vele. Certo, i litigi non possono mai mancare. Ma il loro è il classico amore con la A maiuscola. A quando, quindi, il terzo figlio? Certo, in quest’ultimo periodo, sono circolate tantissime indiscrezioni riguardo a tale argomento. Che, però, a quanto pare sono state tutte smentite. Bisogna aspettare un altro po’, quindi, per un altro baby Trussardi.