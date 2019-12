Selvaggia Roma senza pantaloni: Lato B in bella mostra, followers in delirio

In questa ultima foto su Instagra, Selvaggia Roma si lascia immortalare senza pantaloni: il Lato B è in bella mostra e in followers sono in delirio.

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’edizione di Temptation Island del 2017, Selvaggia Roma. Entrata nel villaggio dell’Is Morus Relais insieme al suo fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo, la giovane romana si è lasciata conoscere ed, ovviamente, apprezzare per il suo forte carattere e l’innata simpatia. Terminato il viaggio nei sentimenti, nonostante la sua storia con il personal trainer non sia andato a buon fine, Selvaggia ha cavalcato l’onda del successo. Tanto che attualmente, su Instagram, è una vera e propria celebrità. Conta un smisurato numero di followers. Che, spesso e volentieri, lascia sempre senza parole con degli scatti davvero fenomenali. L’ultimo, pensate, risale a pochissime ore fa. Quando la bella Roma ha pensato bene di lasciarsi immortalare completamente senza pantaloni. Ovviamente, nulla di scandaloso, sia chiaro. Tuttavia, la reazione dei suoi fan non si è affatto fatta attendere. Ecco i dettagli.

Selvaggia Roma senza pantaloni: followers in visibilio su Instagram

In quest’ultimo periodo è stato spesso al centro dall’attenzione, Selvaggia Roma. Soprattutto in seguito alla clamorosa confessione a cui, in seguito al ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, si è lasciata andare. Ma non solo. Perché, data la sua smisurata bellezza, la giovane romana conta di un successo davvero pazzesco. Non soltanto, l’estate scorsa, è stata la voce di una hit estiva davvero formidabile, ma su Instagram è la protagonista di scatti fotografici davvero ‘impressionanti’. L’ultimo, come dicevamo, risale a qualche ora fa. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. Selvaggia Roma si lascia immortalare completamente senza pantaloni. Nulla di scandaloso, sia chiaro. Piuttosto, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il suo Lato B e il fisico da urlo sono in bella mostra. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, lo scatto ha ricevuto numerosi ‘likes’. Pensate, al momento, si contano all’incirca più di 8 mila ‘mi piace’. Dei numeri davvero assurdi. Senza considerare, ovviamente, i numerosi commenti d’apprezzamento giunti a corredo della foto. In effetti, diciamoci la verità, non si può assolutamente dire nulla in contrario.

L’ex di Temptation Island accusata di essere irriconoscibile: la sua risposta

In diverse occasioni, Selvaggia Roma è stata accusata dai suoi followers di essere irriconoscibile e di essere ricorsa troppe volte alla chirurgia estetica. Tuttavia, come raccontato in un nostro recente articolo, la giovane romana si è sempre difesa da questi attacchi. Mettendo, così, fine a delle polemiche davvero inesistenti.