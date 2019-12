Pochissime ore fa, Serena Enardu si è lasciata andare ad una clamorosa ed inaspettata confessione social riguardo Capodanno e con chi lo trascorrerà.

Non deve essere stato un Natale affatto facile per Serena Enardu. Come ben sappiamo, dopo ben 7 anni di relazione con Pago, per il primo anno l’ex tronista di Uomini e Donne è stata costretta a trascorrere queste vacanze natalizie da sola. Certo, era in compagnia della sua famiglia, del piccolo Tommy e di sua sorella Elga. Tuttavia, la ‘tristezza’ per questo momento particolare della sua vita, la giovane sarda non l’ha mai nascosto. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la l’Enardu si è lasciata andare ad una confessione inaspettata su Instagram. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, sia chiaro. Tramite il suo canale social, Serena racconta tutto ciò che le capita durante il giorno. Perciò, condividere con loro con chi trascorrerà il Capodanno è, come dire, d’obbligo. Siete curiosi cosa ha rivelato? Vi sveliamo ogni cosa.

Serena Enardu, l’inaspettata confessione su Instagram: “Ecco con chi passerò Capodanno”

È solita essere molto attiva sui social, Serena Enardu. Spesso e volentieri, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne condivide dei racconti davvero pazzeschi con i suoi followers. Retroscena sul suo rapporto con sua madre, spiacevole episodio, confessioni personale. Insomma, Instagram è diventato, ormai, una sorta di diario personale per la giovane sarda. È proprio per questo motivo che, in occasione di Capodanno, la bella Enardu ha voluto condividere con i suoi sostenitori con chi trascorrerà l’ultimo giorno di questo 2019. Lo ha rivelato lei stessa, pensate. Tramite un’Instagram Stories di qualche ore fa, Serena ha fatto una clamorosa ed inaspettata confessione. Ecco di che cosa parliamo:

“Trascorrerò Capodanno con lui”, dice Serena in questa IG Stories. Ma sapete con chi? Niente paura, non ha trovato l’amore. Bensì, date le rigide temperature di questi ultimi giorni, l’ex tronista ha deciso di trascorrere l’ultimo giorno del 2019 in compagnia del suo termosifone. Ebbene si. È proprio questa incredibile ed esilarante confessione che fa, poche ore fa, la giovane Enardu. Divertente, vero?

Come vanno le cose con Pago?

Pago e Serena Enardu sono stati i protagonisti indiscussi di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. Nonostante la loro storia d’amore sia terminata dopo ben 7 anni, i loro rapporti continuano ad essere civili. Non lo testimonia soltanto l’abbraccio che, a fine puntata di Uomini e Donne ci cui sono stati ospiti, si sono concessi, ma lo conferma anche lo splendido gesto che, pochissimi mesi fa, il cantante sardo ha fatto nei confronti del figlio dell’ex compagna. Insomma, un atteggiamento che soltanto due persone mature e con la ‘testa sulle spalle’ riescono a portare a termine.