Durante la puntata odierna di Vieni da Me, è stata fatta una clamorosa confessione in diretta televisiva: tutto il pubblico è rimasto senza parole.

Anche per l’ultimo dell’anno, Caterina Balivo ha regalato una puntata di Vieni da Me davvero fenomenale. Ormai, siamo abituati, questo è vero. Eppure, anche per l’ultima puntata di questo 2019, la bella padrona di casa ha pensato a degli ospiti davvero eccezionali. Che, com’è giusto che sia, si sono lasciati andare a dei dettagliati racconti sulla loro vita. Ma non solo. Ospite della puntata odierna del programma di Rai Uno è stata una famosa attrice. Che, durante il gioco de La Cassettiera, si è lasciata andare ad una clamorosa confessione in diretta. Lasciando così tutti senza parole. A partire, quindi, da Caterina Balivo. Fino a tutto il pubblico in studio. Ma cosa è successo? E, soprattutto, cosa sarà accaduto? Ecco tutti i dettagli.

Vieni da Me, la confessione in diretta gela tutti: cos’è successo

Siamo abituati ad assistere a delle interviste davvero incredibile a Vieni da Me. Pochissimi giorni fa, Totò Schillaci, probabilmente per la prima volta, ha raccontato essere nato a sette mesi. E, soprattutto, di aver rischiato di morire. Nella puntata odierna del programma, invece, è stata fatta una clamorosa confessione in diretta. Ospite dell’ultima puntata dell’anno del programma di Caterina Balivo è stata Nancy Brilli. Ecco. È stata proprio la bella e famosa attrice romana a svelare alla padrona di casa un particolare episodio della sua carriera. Dopo un’eccellente parentesi al cinema, la bella Brilli si è integrata alla grande come attrice di fiction. Tuttavia, questo passo non è stato visto di buon occhio. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che non fossero viste di buon occhio le grandi attrici che dal cinema passavo alla televisione. In merito a questo, Nancy confessa: “Ho dato uno schiaffo a Paolo Virzì”. Svelando, però, di aver avuto quella reazione in seguito ad una ‘particolare’ affermazione del regista sulla sua carriera.

Una confessione che, diciamo, non è assolutamente da poco. È proprio per questo motivo che, dopo tali parole, in studio a Vieni da Me sono rimasti tutti senza parole.

Ma non solo. L’intervista di Nancy Brilli è stata davvero lunga e, soprattutto, incredibile. L’attrice romana, così come tutti gli altri ospiti precedenti, ha toccato diversi argomenti. A partire, quindi, da chi la accusa di aver rifatto le labbra. Fino alla sua attuale vita sentimentale.