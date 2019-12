Vip single nel 2020: scopriamo chi sono

Il 2019, ormai giunto al termine, è stato un anno che ha visto nascere tanti nuovi amori nel mondo dello spettacolo e della musica.

Allo stesso tempo, molti vip hanno posto fine alle loro relazioni, e sono tanti quelli che brinderanno al 2020 da single.

Vediamo quali sono i vip che inizieranno il 2020 da single.

Tra le coppie scoppiate nel 2019, troviamo l’attore inglese Colin Firth e la moglie Livia, i quali si sono separati dopo ben 22 anni di matrimonio. La causa di questa rottura pare sia dovuta ad un tradimento della donna.

Per quanto riguarda il mondo della musica Adele e Simon Konecki sono arrivati al capolinea dopo 8 anni insieme, mentre Miley Cyrus e Liam Hemsword hanno divorziato dopo solo un anno di matrimonio

Presa di mira è stata la fine della relazione Bradley Cooper e la modella Irina Shayk e Bradley Cooper, dopo che l’attore era stato ingiustamente accusato di averla tradita con Lady Gaga sul set del film A Star is Born..

Anche per la Lady Gaga, del resto, non è stato un anno facile. Nel 2019, infatti, ha lasciato Christian Carino, con il quale stava organizzando le nozze.

Vip single in Italia

In questi ultimi mesi si è parlato a lungo della rottura tra l’attrice Diana del Bufalo e l’attore e il presentatore Paolo Ruffini. I due si sono detti addio dopo un tormentato periodo di crisi, in cui non sono mancati sfoghi e frecciatine sui social. È proprio su Instagram, che l’attrice ha annunciato la fine della relazione ai suoi follower.

Un’altra coppia che ha fatto parlare molto durante il 2019 è stata quella composta dal cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina e l’nfluencer Clizia Incorvaia La causa di questa rottura può essere ricondotta ad un presunto tradimento della donna con Riccardo Scamarcio, migliore amico del marito, nonché testimone di nozze.

Dopo dieci anni d’amore, nel 2019, è giunta al termine anche la relazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini.

A non brindare da solo al nuovo anno sarà invece la “iena” Nicolò Devitiis, che dopo la fine della storia con Elena Pedron, ha ritrovato l’amore con la bella collega Veronica Ruggeri.

Anche Diletta Leotta è ritornata single nel 2019, ma da qualche mese pare abbia intrapreso una relazione con il pugile Daniele Scardina. Secondo alcune indiscrezioni la bella Diletta, in queste ore, sarebbe volata a Miami proprio per trascorrere la notte di San Silvestro con la sua nuova fiamma.