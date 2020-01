Per il terzo anno di fila la sera del 1 gennaio andrà in onda ‘Danza con me 2020’, lo spettacolo di Roberto Bolle: ecco gli ospiti della serata.

Per la terza volta di seguito arriva l’appuntamento su Rai Uno la prima sera di gennaio, Danza con me: il 1 gennaio 2020 lo apre il magnifico ballerino Roberto Bolle con un incredibile show sulla danza. Miglior programma d’intrattenimento a livello europeo è stato negli anni precedenti motivo d’orgoglio per la Rai e l’intera televisione italiana: in collaborazione con Ballandi ed Artedanza srl, lo show del ballerino punta all’arte ed alla danza classica e non. Roberto Bolle non è solo ideatore ma anche protagonista e direttore artistico del format. Lui è stato primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente Etoile del Teatro alla Scala di Milano, entrato alla tenera età di 11 anni, e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. La sua missione di portare la danza classica in tv è andata alla grande e per il terzo anno di seguito, regalerà, insieme ai suoi ospiti, uno spettacolo indimenticabile. Ecco chi saranno i super ospiti della serata.

Danza con me 2020, lo spettacolo di Roberto Bolle: super ospiti dello show

Danza con me torna anche nel 2020: il 1 gennaio del nuovo anno si apre come da tre anni con il magnifico e statuario Roberto Bolle. La serata all’insegna dell’arte e della danza torna su Rai Uno per regalare al pubblico da casa ed a teatro un incredibile spettacolo. E’ un appuntamento tradizionale visto l’enorme successo raggiunto negli anni e per questo 2020 gli ospiti sono davvero straordinari.

La nuova edizione sarà arricchita da Andrea Bocelli e Stefano Bollani: accanto a Roberto Bolle ad interpretare uno dei grandi successi del tenore toscano, insieme al pianoforte di Bollani, ci sarà Nicoletta Manni, prima ballerina della Scala di Milano. Ci saranno Roberto Benigni e Matteo Garrone che hanno portato al cinema con una nuova versione il famoso Pinocchio, la magica fiaba del burattino realizzato da Geppetto che prende vita. Sulle note di Dario Marianelli, autore della colonna sonora, il ballerino Bolle regalerà degli indimenticabili passi di danza. Tornerà nello show Virginia Raffaele, grande amica del ballerino, e vedremo al fianco di Bolle il duo composto da Luca e Paolo, che regaleranno incredibili sketch, poi Alberto Angela, Luca Zingaretti, Nina Zilli, Marracash e Cosmo.

Sarà una serata da non perdere.