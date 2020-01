Belen Rodriguez a letto con Stefano: spunta la lingua, capodanno ‘bollente’

In quest’ultima foto su Instagram, Belen Rodriguez si immortala a letto con Stefano Di Martino: spunta la lingua e…capodanno ‘bollente’

Sono una delle coppie più amate degli ultimi tempi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dalla loro parte non c’è solo una smisurata bellezza, perché ammettiamolo entrambi godono di un fascino davvero inesauribile, ma anche una simpatia davvero indiscussa. Lo testimoniano, non a caso, i diversi ed esilaranti siparietti di cui i due piccioncini, spesso e volentieri, sono protagonisti su Instagram. Da quando sono ritornati ad essere una coppia a tutti gli effetti, infatti, non perdono mai occasione di poter manifestare apertamente la loro sintonia e il loro ritrovato feeling sui social. Su entrambi i profili social, ad esempio, ci sono diverse foto o, addirittura, video che lo testimoniano. L’ultimo scatto risale a qualche ore fa. Quando, prima di festeggiare il Capodanno in Svizzera, Belen si riprende a letto con Stefano. Ma ciò che cattura maggiormente è il gesto di lei che non può assolutamente passare inosservato.

Belen a letto con Stefano, Capodanno di ‘fuoco’: spunta la lingua

Dopo le fantastiche vacanze natalizie trascorse a Napoli, Stefano e Belen hanno deciso di trascorrere il Capodanno sulla neve in Svizzera. E così se la sua famiglia della modella sta trascorrendo questi giorni in Argentina, la famiglia De Martino, invece, ha preferito il ‘freddo’. Lo testimoniano, come dicevamo, le diverse foto che ultimamente la showgirl sta condividendo sul suo profilo social. L’ultima, risalente a qualche prima dello scoccare della mezzanotte, è davvero ‘particolare’. Come dicevamo precedentemente, Belen si immortala a letto con Stefano. Certo, non è nulla di scandaloso. Anzi, i due si immortalano anche durante un tenero abbraccio tra marito e moglie. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione e che, di conseguenza, non può affatto sfuggire ai loro fan è il particolare gesto con la lingua che la showgirl fa. Ecco di che cosa parliamo:

Insomma, un Capodanno davvero ‘bollente’, c’è poco da dire. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, questi frammenti di coppia hanno conquistato tutti i loro sostenitori. Davvero numerosi, infatti, sono i commenti che, giunti a corredo dello scatto, apprezzano la loro bellezza e semplicità.

A quando il secondo figlio?

Da quando sono ritornati insieme a tutti gli effetti, non si fa che parlare di questo: quando arriverà un secondo figlio? Sono diversi mesi, ormai, che girano indiscrezioni su una seconda e presunta gravidanza di Belen Rodriguez. Ma al momento, seppure entrambi abbiamo intenzione di allargare la famiglia, non c’è nulla da sapere.