Federica Panicucci è stata la protagonista indiscussa di Capodanno in Musica: sul web, alcuni utenti hanno notato una ‘strana’ somiglianza, ecco con chi.

Come diversi anni a questa parte, anche in occasione dell’ultimo giorno del 2019, Federica Panicucci è stata la conduttrice di Capodanno in Musica. Lo show, mirato ad intrattenere la gente riunita nella piazza di Bari per assistere allo spettacolo e i telespettatori da casa, ha regalato una serata davvero pazzesca. Costituita da ottima musica italiana, tantissime risate e, soprattutto, tantissimo divertimento. Al timone di tale incredibile serata c’è stata, come dicevamo precedentemente, Federica Panicucci. Terminati per un po’ i suoi impegni con Mattino Cinque, la giovanissima livornese ha tenuto compagnia il suo amato pubblico l’ultimo giorno dell’anno. Com’è solita fare, la speaker radiofonica si è mostrata in tutta la sua bellezza. Sfoggiando, pensate, diversi abiti per tutto lo svolgimento della serata. Tuttavia, c’è chi, su Twitter, non ha potuto fare a meno di notare una ‘strana’ somiglianza. Ecco di che cosa parliamo.

Capodanno in Musica, il web nota una strana somiglianza nel look di Federica Panicucci

Ci ha tenuto compagnia prima e dopo la mezzanotte, Federica Panicucci. Con il programma Capodanno in Musica, la bellissima conduttrice di Mattino Cinque è stata al timone di una serata, come dicevamo precedentemente, davvero pazzesca. Caratterizzata da piacevolissima musica e tantissimo divertimento. Ma se come protagonista c’è la Panicucci non si può affatto fare a meno di parlare di bellezza. Perché, ammettiamolo, Federica vanta di una bellezza davvero smisurata. E ieri, durante lo spettacolo di Canale 5, ce ne dato ampiamente la conferma. Per tutto lo svolgimento della serata, la conduttrice ha sfoggiato diversi look. Tutti fantastici e, soprattutto, tutti rappresentanti il suo fascino e la sua eleganza. C’è qualcuno, però, che ha avuto da ridire. Appena iniziato lo show, su Twitter, sono comparsi alcuni messaggi da parte di alcuni utenti che hanno notato una ‘strana’ somiglianza. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questa particolare somiglianza che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, alcuni utenti web hanno notato del look della Panicucci. Pensate, l’hanno paragonata ad Elsa, la principessa di Frozen. Voi, invece, ci avevate fatto caso? Fatto sta, comunque, che, ancora una volta Federica è stata davvero incantevole. Vero?

C’era anche Marco Bacini: l’avete visto?

Non poteva affatto mancare anche lui a Capodanno in Musica. In diverse occasioni, Marco Bacini è stato inquadrato dalle telecamere di Canale 5 mentre assisteva al grandioso spettacolo condotto dalla sua compagna. Perché, come raccontato in nostri diversi articolo, dopo la fine del suo matrimonio con il deejay Fargetta, Federica ha ritrovato l’amore accanto a lui. Pensate, come dichiarato dai diretti interessati durante una recente intervista a Verissimo, i due piccioncini stanno pensando seriamente di sposarsi. Chissà, il 2020 sarà l’anno giusto. Staremo a vedere!