Fedez ‘sbotta’ con Chiara Ferragni: “Sei falsa”, il video finisce su Instagram, ecco cos’è successo tra i due in vacanza.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più belle e seguite dello ‘showbiz’. Super attivi sui social, i ‘Ferragnez’ mostrano praticamente tutto della loro vita privata, dai momenti di lavoro a quelli familiari, arrivando addirittura a condividere con i followers anche i momenti più ‘intimi’, oppure a volte anche gli imperdibili siparietti di coppia. I due , infatti, amano scherzare e prendersi in giro a vicenda, facendo così divertire i loro affezionatissimi fan. Poco fa, direttamente da Dubai,dove sono in vacanza, hanno pubblicato delle storie Instagram insieme, e il rapper si è lasciato andare, dando della ‘falsa’ a sua moglie: cos’è successo tra i due? Scopriamolo insieme!

Fedez senza freni con Chiara Ferragni: “Sei falsa”, cos’è successo tra i due

Fedez e Chiara Ferragni in questi giorni sono a Dubai, dove stanno trascorrendo i primi giorni del nuovo anno insieme alle sorelle di Chiara e ai loro rispettivi compagni. Con loro, ovviamente, c’è anche il piccolo Leone, protagonista assoluto dei profili social dei suoi genitori. Sempre attivissimi su Instagram, i ‘Ferragnez’ stanno condividendo con i fan tutto quello che fanno in vacanza, dalle cene, alle passeggiate, passando per i momenti di svago insieme ai loro familiari. Poco fa la coppia ha invece spiazzato tutti con un ‘siparietto’ davvero imperdibile.

Nelle storie Instagram di Fedez, infatti, c’è un video in cui i due sono in un bagno e si guardano allo specchio, sistemandosi prima di uscire. Lui è in camicia azzurra, lei invece indossa un abito giallo super scollato. Bellissimi come sempre, entrambi usano il cellulare. Quando Chiara si riprende, sorride e balla guardando l’obiettivo, ma quando smette di fare il video, la sua espressione cambia, diventando più seria mentre si specchia e si controlla il make-up. E’ in quel momento che Fedez ‘sbotta’: “Guarda come sei diventata subito seria”, dice, “Ma allora sei falsa”. Il tono del rapper è chiaramente scherzoso, così come lo è la didascalia del video, che appunto recita “Falsah”. Il siparietto della coppia è divertente e strappa un sorriso a tutti i fan, ed è anche l’ennesima dimostrazione della complicità e dell’affiatamento che c’è tra loro.

Il Natale dei Ferragnez: ecco dove lo hanno trascorso

In questi giorni Fedez e Chiara Ferragni sono a Dubai per il Capodanno, ma sapete dove hanno trascorso invece il Natale? La coppia è stata in un resort di lusso sulle Dolomiti insieme a tutta la famiglia, i Lucia e i Ferragni insieme. Per i Ferragnez sono stati giorni meravigliosi, tra relax, divertimento e l’affetto dei loro cari. Cosa si può chiedere di più?