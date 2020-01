Per Capodanno, la bellissima Diletta Leotta ha sfoggiato un look davvero da urlo: l’inquadratura dell’ultima foto è dall’alto e la scollatura è mozzafiato.

È stato un 2019 davvero speciale per Diletta Leotta. Come annunciato da lei stessa in una sua recente Instagram Stories, questo è stato un anno ricco di soddisfazioni. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista personale. È proprio per questo motivo che, per festeggiare alla grande l’entrata del nuovo anno, la giovane conduttrice sportiva di Sky ha deciso di sfoggiare un look davvero da urlo. La sua è una bellezza più unica che rara, questo lo sappiamo. Eppure, per la serata di Capodanno, la bellissima siciliana si è letteralmente superata. Non sappiamo con precisione come abbia deciso di trascorrere questa serata, eppure, notando il suo outfit, deve essere stata un’occasione davvero speciale. Il vestito che indossa, infatti, è scintillante. E, da come mostrato in una delle sue recenti Instagram Stories, propone una scollatura davvero da togliere il fiato. Ecco i dettagli.

Diletta Leotta, il look di Capodanno è da urlo: la scollatura è in primo piano

Diletta Leotta è molto solita condividere degli scatti incredibili su Instagram. Già in diverse occasioni, infatti, ne abbiamo parlato abbondantemente. È proprio per questo motivo che, in occasione del nuovo anno, non possiamo assolutamente lasciarci sfuggire il look sfoggiato per Capodanno dalla bellissima siciliana. Si sa, il 31 dicembre c’è l’abitudine di festeggiare ed, ovviamente, di indossare gli outfit migliori. E lo ha fatto anche la conduttrice sportiva di Sky. Che, in occasione della serata, ha mostrato tutta la sua bellezza in uno dei suoi look migliori. A ‘rivelarlo’ è stata la diretta interessata. Che, tramite alcune sue ultime Instagram Stories, ha condiviso con i suoi followers lo scintillante vestito indossato per l’ultimo dell’anno. Diamoci un’occhiata insieme:

Con un vestito a bretelle ricoperte di pailettes di colore nero e una fantastica pettinatura con i capelli alzati, Diletta Leotta ha inaugurato alla grande questo 2020. In effetti, il suo look è davvero da urlo. Così come la sua scollatura. Che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, è davvero mozzafiato.

Avrà trascorso il Capodanno con Daniele Scardina?

Sono mesi, ormai, che Diletta Leotta e Daniele Scardina fanno coppia fissa. È da quest’estate, infatti, che i due si lasciano paparazzare insieme. E, sebbene la riluttanza iniziale del pugile a dare una ‘definizione’ al loro rapporto, sembra che la conduttrice sportiva abbia fatto proprio breccia nel cuore del bel milanese.