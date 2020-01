Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over si sono lasciati? Il silenzio social di quest’ultimo periodo insinua il dubbio, i dettagli.

Cosa sta accadendo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Sappiamo che, dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne a cui hanno partecipato, la giovane parrucchiera ha acconsentito a costruire, al di fuori del contesto televisivo, le basi per accettare la proposta di matrimonio che il pugliese le fece. Sembrava che le cose stessero andando alla grande. Tanto che, come raccontato in un nostro recente articolo, il bel Guarnieri aveva deciso di raggiungere la sua amata a Bologna. Ecco. Da quel momento, purtroppo, non si sa più nulla. Dopo la consegna ‘ufficiale’ dell’anello di fidanzamento, i due piccioncini sono completamente spariti. Anzi, per essere più precisi: da quel momento, non si sono più fatti vedere insieme sui social. Cosa sarà successo, quindi? Si saranno nuovamente lasciati? Cerchiamo di capire, però, ulteriori dettagli.

Ida e Riccardo si sono lasciati? Cosa sta succedendo in questi giorni

Sembrava che le cose tra Ida e Riccardo stessero procedendo alla grande, come dicevamo precedentemente. Eppure, questo silenzio social che, ormai, dura da prima di Natale, lascia davvero pensare. Si sono nuovamente lasciati? È quella la domanda che, senza alcun dubbio, i loro sostenitori si sono posti in questi ultimi giorni. In effetti, dopo la sorpresa del pugliese alla giovane dama e la consegna dell’anello, i due non sono più apparsi insieme i social. Anche il Natale, come raccontato in un nostro recente articolo, l’hanno trascorso separati. Lei a Bologna in compagnia di una persona davvero speciale. Riccardo, invece, in compagnia di Sossio e Ursula. Cosa sarà successo, quindi? Ovviamente, al momento non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che l’ultimo post in cui si ritraggono insieme risale al 17 Dicembre:

Da quel momento, zero totale. È proprio per questo motivo, quindi, che i loro fan sono davvero molto ‘preoccupati’ per una nuova rottura. Al momento, però, non sappiamo. Molto probabilmente, dovremmo aspettare la prossima registrazione di Uomini e Donne Over per cercare di capirne di più

L’amore non è bello se non è litigarello…

La loro storia d’amore è stata molto travagliata. Conosciutisi negli studi di Uomini e Donne, Ida e Riccardo si sono piaciuti sin dal primo momento. Tanto che, dopo diversi mesi all’interno del programma di Maria De Filippi, i due hanno deciso di approfondire la loro conoscenza anche al di fuori del contesto televisivo. Da lì, arriva la loro partecipazione a Temptation Island. Nonostante i problemi durante questo percorso all’Is Morus Relais, i due decidono di uscire insieme dal programma. Ma loro storia non dura molto. Per circa un anno, infatti, hanno continuato a fare ‘tira e molla’. Fino a quando Riccardo, cosciente dei suoi sentimenti per Ida, le ha chiesto di sposarlo.