Ilary Blasi sdraiata al sole: fisico da urlo, Instagram diventa ‘bollente’

Ilary Blasi sdraiata al sole in costume: fisico da urlo, Instagram diventa ‘bollente’ dopo la foto della conduttrice.

Sono davvero tanti i vip che, approfittando delle feste natalizie, si sono concessi una vacanza di relax. E, tra le mete più gettonate di quest’anno, ci sono le meravigliose Maldive. In uno dei resort maldiviani più amato dai vip, c’è anche lei, Ilary Blasi, con la sua splendida famiglia al completo. Lady Totti si sta godendo la sua vacanza tra spiagge bianche e mare cristallino. Ma la bellissima conduttrice non dimentica di aggiornate il suo profilo social. Su Instagram, infatti, Ilary sta condividendo con i suoi followers foto e video del suo soggiorno alle Maldive. L’ultimo post è stato pubblicato proprio qualche ora fa. Nello scatto in questione, la Blasi si trova distesa su un’amaca, intenta a prendere il sole. Il suo fisico mozzafiato scatena i commenti dei fan. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato Instagram.

Ilary Blasi sdraiata al sole: il suo fisico mozzafiato fa impazzire i followers

Basta poco a Ilary Blasi per fare impazzire i suoi fan. La bellissima conduttrice è una delle donne più apprezzate della nostra tv, ma non è solo sul piccolo schermo che Lady Totti si lascia ammirare. Ilary, infatti, è molto attiva anche sui social, su Instagram nello specifico, il social preferito dai vip. Ed è proprio attraverso il suo profilo social che Ilary Blasi si sta tenendo in contatto col suo pubblico durante la sua vacanza alle Maldive, per le festività natalizie. Sono tanti gli scatti e i video che la bellissima conduttrice sta condividendo con i sui fan. Qualche giorno fa, è stato il suo lato B a catturare l’attenzione di tutti. Qualche ora fa, invece, Ilary ha lasciato tutti senza fiato con un nuovo scatto. La conduttrice è stata immortalata mentre è comodamente sdraiata a prendere il sole su un’amaca. Il suo fisico scultoreo ha catturato l’attenzione dei followers, che si sono catapultati a commentare lo scatto. Una vera e propria pioggia di complimenti ha invaso il post della Blasi. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Ilari è davvero irresistibile nell’ultima foto apparsa sul suo Instagram. Una vera e propria Venere sdraiata al sole. E lo sanno bene i suoi fan, che hanno riempito il post di complimenti, in pochissimo tempo. E voi, seguite la bellissima moglie di Francesco Totti su Instagram?