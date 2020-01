Come fare la lista dei buoni propositi per il 2020 e rispettarla

Anno nuovo vita nuova: come fare al meglio la lista dei buoni propositi per il 2020 e come rispettarla.

Dopo i bagordi della festa di Capodanno 2020 è tempo di mettersi a tavolino a guardarsi nel profondo. Quali sono i buoni propositi che vorreste mettere in pratica nel nuovo anno? Avete dei sogni o dei desideri da realizzare? Sperate di riuscire finalmente a fare qualcosa in questo nuovo anno? Bene. Allora è tempo di dare vita alla vostra lista dei buoni propositi per il 2020. Vediamo insieme come realizzarla e soprattutto come fare qualcosa di fattibile che non vi deluda nel 2021!

Le regole per fare la lista dei buoni propositi

La prima regola per fare una lista di buoni propositi per il 2020 è scriverla male e di botto subito. Senza pensarci troppo. Prendete carta e penna e riversate sul foglio i vostri pensieri. Ciò che vorreste migliorare di voi e del vostro carattere, qualcosa che vorreste fare e che non avete ancora fatto, un sogno da realizzare come finire di scrivere un libro o realizzare un romanzo. Insomma, mettete tutto nero su bianco.

Scegliete cose fattibili

Il secondo step è quello di rendere i propositi per il 2020 fattibili. Ossia, se avete scritto che nel 2020 vorreste dimagrire di 30 chili (per esempio) rendetevi conto che potreste riuscirci come no. Quindi provate a tramutare questo proposito in qualcosa tipo: “Vorrei mangiare sano”. L’idea è sempre quella di non esagerare con i limiti da imporsi e non fare dei propositi troppo duri e difficili da mantenere.

Cosa volete veramente dal 2020? Idee e suggerimenti

Altro consiglio per rendere la vostra lista dei buoni propositi efficace è quella di guardarsi veramente nel profondo e sentire cosa avreste bisogno di cambiare o di modificare per sentirvi meglio con voi stessi. Lasciate perdere passioni passeggere perché da qui a un mese vi sarete anche dimenticati di averlo solo pensato. Meglio veramente farsi un’analisi nel profondo. Se, per esempio, magari c’è un particolare sport che avete sempre fatto, ma da qualche anno avete lasciato indietro e vi sentite male per questo perché vorreste farlo di nuovo, bene: è il momento di ricominciare.

In linea generale il consiglio per fare una buona lista dei buoni propositi è quello di darsi degli obiettivi veramente fattibili e veramente realizzabili per non trovarsi poi il prossimo anno con la lista del 2020 e rendersi conto di non essere riusciti a realizzare niente di quello che si aveva in mente.