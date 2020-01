Incidente in auto per Mario Balotelli: il calciatore si è schiantato all’alba contro un cancello, ecco le condizioni del calciatore del Brescia

Il nuovo anno si apre con una notizia di cronaca per Mario Balotelli: il calciatore del Brescia è stato coinvolto in un incidente automobilistico all’alba. L’ex attaccante dell’Inter e del Manchester City stava tornando a casa dopo il veglione di Capodanno trascorso a Brescia quando si è schiantato contro il cancello di un’abitazione privata con la sua Fiat 500 Abarth. La parte anteriore della sua autovettura è andata distrutta con i semi assi delle ruote davanti completamente non utilizzabili. L’episodio è stato raccontato dal Corriere della Sera.

Mario Balotelli, incidente in auto: le condizioni

Brutto incidente in auto per l’ex attaccante della nazionale italiana: il centravanti del Brescia stava rientrando a casa dopo il veglione di Capodanno quando si è schiantato contro il cancello di un’abitazione. Alla guida del veicolo, come riportato dal Corriere della Sera, c’era un amico di Supermario. Secondo le prime ricostruzioni, l’amico del calciatore avrebbe sbagliato manovra a causa probabilmente della stanchezza. L’uomo ha toccato il cordolo del marciapiede ed è andato a sbattere contro il cancello di un’abitazione privata. Subito dopo l’increscioso episodio, i due hanno chiamato il carro attrezzi ed hanno lasciato l’utilitaria ferma sul bordo della strada. Il calciatore fortunatamente è uscito illeso dall’impatto ed è riuscito a tornare a casa insieme al suo amico. Il calciatore, appena un’ora fa, ha aggiunto una frase abbastanza polemica tra le stories di Instagram: “Ripuliamoci dalle cattiverie! Buon anno“. Non sappiamo però se il centravanti del Brescia abbia fatto riferimento a qualche commento apparso sul web in seguito al diffondersi della notizia.

Se il 2019 non è stato di certo un anno da incorniciare per Supermario, l’anno nuovo si apre con un episodio abbastanza negativo. Il calciatore dovrà cercare di voltare pagina e soprattutto di concentrarsi per recuperare la condizione. La stagione non è partita con il piede giusto, sia per lui che per il Brescia. La squadra, allenata da Eugenio Corini, è al terzultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione. Supermario in dodici presenze ha realizzato solo quattro gol. Di questo passo, il centravanti non riuscirà a conquistare le grazie del ct della nazionale Roberto Mancini. Nelle gerarchie del commissario tecnico, l’attaccante viene certamente dopo Ciro Immobile e Andrea Belotti, che sembrano certi della convocazione per gli Europei. Mario, però, avrà un intero girone di ritorno per dimostrare il suo potenziale.