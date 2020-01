Per Capodanno, Melita Toniolo ha indossato un vestito davvero molto corto: le sue gambe sono in bella mostra, ma gli occhi di tutti cadono lì.

Vanta di una bellezza davvero assoluta, Melita Toniolo. Certo, è sempre stata così. Sin dalla sua partecipazione al Grande Fratello, la giovanissima trevigiana ha sempre sfoggiato un fascino più unico che raro. E ancora adesso, nonostante siano passati anni dal suo debutto televisivo, ne gode ancora. Non a caso, su Instagram, la bella Melita vanta di un seguito davvero pazzesco. Ma non solo. Perché, proprio sul suo canale social, la Toniolo è solita condividere degli scatti davvero fenomenali. Alcuni giorni fa, vi abbiamo parlato di una bellissima foto con un ‘impressionante’ body a pizzo trasparente. In occasione di Capodanno, invece, l’ex gieffina ha sfoggiato un look davvero da urlo. L’abito che indossa, infatti, è super corto. Mettendo, quindi, in mostra le sue perfette e chilometriche gambe. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un particolare dettaglio. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Melita Toniolo, il vestito per Capodanno è super corto: il dettaglio non passa inosservato

Così come Diletta Leotta, anche Melita Toniolo ha voluto sorprendere tutti i suoi followers per Capodanno. In occasione della notte di San Silvestro, l’ex concorrente del Grande Fratello ha sfoggiato un look davvero da urlo. Che, com’è giusto che sia, non è potuto affatto passare inosservato. Certo, siamo soliti ammirare la sua bellezza. Non è, infatti, assolutamente la prima volta che Melita condivide scatti davvero entusiasmanti. Eppure, per inaugurare l’anno nuovo, la giovane Toniolo si è letteralmente superata. Proprio in occasione del 31 Dicembre, la bellissima trevigiana ha sfoggiato un vestito colore verde davvero fenomenale. Ecco di che cosa parliamo:

Un vestito fantastico e, soprattutto, molto corto, da come si può chiaramente vedere dall’immagine proposta in alto. È proprio per questo motivo che non possono affatto passare inosservate le gambe dell’ex concorrente del Grande Fratello. Sono bellissime, raffinate e chilometriche, c’è da dirlo. Tuttavia, stando ad alcuni commenti apparsi a corredo dello scatto, c’è che cattura l’attenzione è un ‘particolare’ dettaglio. Di cosa parliamo? Ecco i dettagli:

Ebbene si. È proprio la forma del calzino che, da quanto traspare dal commento riproposto in alto, non può assolutamente passare inosservato. Fatto sta, comunque, che calzino o non calzino, Melita è sempre favolosa. Voi, però, ci avevate fatto caso?

