Whatsapp, nel 2020 cambia tutto: le novità e dove non funzionerà più

Il 2020 è appena iniziato, ma nel mondo della tecnologia non mancano i cambiamenti: cosa succede a Whatsapp?

Whatsapp è una piattaforma di messaggistica gratuita super interessante e che ormai fa parte della nostra vita di tutti i giorni. Le novità sono sempre ben accette, ma come riporta il TheSun potrebbe esserci anche qualche bad news, ossia dei sistemi su cui Whatsapp non funzionerà più. Cerchiamo di capire quindi se con il nostro cellulare dobbiamo temere qualcosa oppure no. Vediamo i modelli su cui la piattaforma di messaggi istantanei non durerà e cosa sapere.

Perché Whatsapp nel 2020 non funzionerà più su alcuni telefoni

Tra le novità sappiamo che per moltissimi dispositivi sta per arrivare il tema scuro. Da mesi ormai questa personalizzazione sta per arrivare anche su Whatsapp e pare che il 2020 sia l’anno giusto per poter scegliere questa opzione anche nei nostri cellulari. Per quanto riguarda poi la lotta alle fake news, ormai sempre più accanita e agguerrita, nel 2020 Whatsapp permetterebbe di ricercare online ciò che viene scritto nella chat, immagini comprese. Così facendo si potrebbe vedere la fonte di quell’immagine precisa e capire se si tratta di una bugia e di una fake news oppure no. Largo poi ai messaggi a tempo. Pare che sarà un’opzione non per tutti, come in Telegram, ma una possibilità che si potrà usare solo nei gruppi per evitare l’eccessivo peso delle conversazioni stesse.

Quali sono i dispositivi su cui Whatsapp non funzionerà più

Per quanto riguarda invece i dispositivi su cui whatsapp non si potrà più usare dal 31 dicembre Windows Phone dovrà vivere senza questa applicazione. I dispositivi sono troppo obsoleti e la piattaforma di messaggistica non sarà più usabile. Stessa cosa per tutti i dispositivi Android, iOS e KaiOS che hanno delle versioni di software ormai vecchie. Potrete usarlo ancora in tutte le versioni di iPhone superiori a iOS9, Android superiori a 4.0.3. Insomma, se avete un dispositivo troppo vecchio potreste rischiare di essere tagliati fuori dalla comunicazione con whatsapp. Un bel problema visto che oggi come oggi praticamente ogni tipo di conversazione si svolge su questa piattaforma.

Meglio quindi controllare il proprio sistema operativo e nel caso sia troppo vecchio aggiornarlo. Se non ci sono soluzioni allora è tempo di acquistare un nuovo telefono. A oggi ci sono anche i saldi in arrivo e quindi le possibilità di trovare un nuovo modello di cellulare compatibile con Whatsapp senza spendere troppo sono molte.