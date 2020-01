Paola Caruso, colpo di scena: il gesto inaspettato di Francesco Caserta, il suo ex fidanzato, padre del piccolo Michelino.

Si è fatta conoscere dal pubblico grazie al ruolo della ‘Bonas’ nel seguitissimo quiz di Paolo Bonolis Avanti Un Altro. Ma oggi Paola Caruso è entrata nel cuore di milioni di telespettatori anche a causa del suo particolare trascorso. La bellissima bionda, infatti, è stata spesso ospite di Barbara D’Urso, per raccontare alcuni particolari eventi della sua vita privata. Alcuni molto felici, come il ricongiungimento col la sua madre biologica,avvenuto proprio in diretta a Live Non è la D’Urso. Altri meno piacevoli, come la triste vicenda con il suo ex Francesco Caserta, padre del suo piccolo Michelino. Tra i due non è finita bene: il giovane, a quanto ha sempre raccontato la showgirl, avrebbe lasciato Paola durante la sua gravidanza, intenzionato a tagliare fuori dalla sua vita sia lei che il piccolo Michele. Ma, nelle ultime ore, uno ‘strano’ movimento social di Francesco ha colpito tutti. Scopriamo cosa è successo.

Paola Caruso, colpo di scena: il suo ex Francesco Caserta commenta una foto del figlio Michelino

È ritorno di fiamma tra Paola Caruso e il suo ex Francesco Caserta? Se fosse vero, sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Sì, perché la Bonas di Avanti un altro ha sofferto davvero tanto per via della separazione con il suo ex, padre di suo figlio Michele, che, stando a quanto ha raccontato Paola,Francesco non ha mai voluto riconoscere. Ma, forse, qualcosa è cambiato. Negli ultimi giorni, sul web si vocifera di uno scambio di likes tra i due ex, ma c’è di più. Sotto uno degli ultimi post pubblicati dalla Caruso, è spuntato addirittura un commento di Francesco. Nel post, due teneri scatti di Michelino. Ed ecco il commento inaspettato del papà, a cui segue la risposta di Paola. Un botta e risposta che, dopo la lunga ‘guerra mediatica’ tra i due, non poteva passare inosservata. Date un’occhiata:

Eh si, sembra davvero tornato il sereno tra Paola e Francesco. Non sappiamo se tra i due si sia riaccesa la scintilla, ma il solo fatto che Francesco abbia commentato una foto del piccolo Michele ha emozionato i fan. Un gesto davvero inaspettato, che ha colpito tutti. Che sia l’inizio di qualcosa di importante per la coppia? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.