Il 2020 è arrivato e gli appassionati di serie televisive dovranno scoprire al più presto nuovi telefilm. Ecco quelli più attesi per il 2020.

Ci siamo, il 2020 è finalmente cominciato e, tra buoni propositi e postumi dalla festa di ieri per Capodanno, è tempo di guardare a tutte le cose belle che ci porterà questo nuovo anno. Per gli appassionati di serie tv e di binge watching, preparate il divano perché il nuovo anno sarà ricco di puntate ed episodi super attesi. Sia di serie nuove di pacca che di vecchi telefilm che tornano con delle nuove interessanti stagioni.

Le serie tv più attese per il 2020

Vediamo allora insieme quali sono tutte le serie tv più attese per il 2020 che arriveranno finalmente in questo nuovo anno. Si tratta di crime, di storie vere, di libri adattati a serie…insomma ce n’è un po’ per tutti i gusti. Compresi tutti coloro che amano Shonda Rhimes e che non vedono l’ora di scoprire una sua nuova serie tv dopo Grey’s Anatomy e How To Get Away With Murder

Birdgerton: se vi diciamo le parole Netflix e Shonda Rhimes avete già capito che questa sarà senza dubbio una delle serie più interessanti del 2020. Questo è uno dei primi progetti che il team di Shonda ha in ballo per Netflix. Ci lavora dal 2017 e sebbene il titolo sia ancora provvisorio, stiamo parlando di una serie che adatta per il piccolo schermo la saga letteraria di Julia Quinn.

The Serpent: gli appassionati del genere crime saranno felicissimi di sapere che sulla BBC arriva la storia del killer Charles Sobhraj, chiamato Il Serpente. Attivo tra il 1963 e il 1997 è stato un killer di circa 12 persone, soprattutto hippie è un personaggio affascinante nella sua maledizione. Seduceva le vittime ed era super bravo a nascondersi ed evadere da situazioni complicate.

The Outsider è una serie tv che nasce dai romanzi di Stephen King quindi il panico è assicurato. Firmato HBO questo telefilm è l’adattamento dell’omonimo romanzo e parla del caso di un ragazzo di 11 anni trovato morto e con evidenti segni di abusi sessuali. Il cast è interessante, gli sceneggiatori pure e sembra che ci siano tutti gli ingredienti necessari per un vero e proprio boom.