Raffaella Fico ‘da censura’: lo spacco della gonna è altissimo, fan impazziti per il look scelto dalla ex concorrente del Grande Fratello.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, lei è una delle più belle in assoluto. Riccia, mora, dal fisico mozzafiato, parliamo di Raffaella Fico, che al reality più famoso della nostra tv ha partecipato nel 2008. Ed è proprio grazie ai giorni passati nella casa più spiata d’Italia che la napoletana si è fatta conoscere al grande pubblico, che l’ha subito apprezzata per la sua spontaneità, la sua simpatia, ma, ammettiamolo, anche per la sua innegabile bellezza. Raffaella è infatti una delle donne più desiderate del momento. Basta dare un’occhiata al suo profilo ufficiale di Instagram: migliaia di fan seguono costantemente i post dell’ex gieffina, inondandoli di complimenti. Ed è quello che è accaduto anche con l’ultimo post pubblicato dalla Fico sui social. Un post in cui ha mostrato vari scatti del look scelto per la notte di capodanno. La napoletana ha lasciato tutti senza fiato con il suo outfit. Scopriamo insieme il motivo.

Raffaella Fico infiamma Instagram: lo spacco della gonna è altissimo, look ‘bollente’

Un look che non poteva assolutamente passare inosservato, quello di Raffaella Fico scelto per l’ultima notte dell’anno. L’ex gieffina l’ha mostrato sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove ama tenersi in contatto con i propri fan. Giorno dopo giorno, l’ex concorrente del reality più seguito della nostra tv pubblica foto e video delle sue giornate. È proprio lì che, qualche settimana fa, ha postato uno scatto con il suo ex Mario Balotelli, padre della piccola Pia, che ha fatto sperare in un ritorno di fiamma tra l’ex coppia. Ma, per il momento, la bella Raffaella continua a far girare la testa ai numerosissimi fan che la seguono. Lo ha fatto con l’ultimo post pubblicato sul suo profilo, in cui si mostra nell’outfit scelto per Capodanno. Un completo color sabbia, formato da mini top e gonna lunga. Lunga si, ma con uno spacco altissimo, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. I followers sono letteralmente impazziti per gli scatti di Raffaella. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! La Fico è davvero irresistibile negli ultimi scatti postati su Instagram. Un look ‘bollente’, che non poteva che alzare la temperatura sui social. Lo spacco della gonna è davvero ‘esagerato’: una pioggia di complimenti ha invaso il post della napoletana. E voi, cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete.