Sky e Fox apriranno l’anno 2020 con tantissime novità: a partire da gennaio arriveranno serie tv con nuovi eposidi e film in prima visione. Scopriamo tutto.

Il 2020 porterà tantissime novità sugli schermi della piattaforma più famosa di sempre: Sky. Grazie a questo potremo essere consolati o trascorrere del tempo insieme agli amici sul divano guardando i migliori programmi televisivi. Per il nuovo anno Sky ha programmato l’uscita di nuove serie tv e prime visioni di film e documentari davvero incredibili. Anche Sky Atlantic ha in serbo una serie fantasy. Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere.

Gennaio 2020, le novità di Sky e Fox per il primo mese dell’anno

Sky per il nuovo anno ha in serbo tantissime novità: a partire da gennaio 2020 serie tv, film in prima visione e documentari speciali entreranno nella vostra tv e nei vostri salotti. La serie più attesa è His Dark Material- Queste oscure materie, partirà il 1 gennaio ed è considerata da molti un cult della letteratura fantasy. La storia è ambientata in un mondo parallelo al nostro ed ogni persona ha un daimon, ovvero una proiezione fisica della propria anima sotto forma di animale. Sembra davvero curiosa.

Il 10 gennaio torna The New Pope: l’idolo delle donne, Jude Law interpreta Pio XIII nella stagione della serie televisiva di Paolo Sorrentino ambientata nel Vaticano. Sky fa sapere in anteprima cosa succederà: Pio XIII è in coma e dopo una parentesi imprevedibile e misteriosa, il Segretario di Stato Voiello, riesce a far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un inglese aristocratico che prende il nome di Giovanni Paolo III. Sembrerà perfetto il nuovo Papa ma subito questo capirà che è difficile prendere il posto di Pio XIII. La Chiesa inoltre viene aggredita da scandali ma in Vaticano niente è come appare.

La notte tra il 5 ed il 6 gennaio c’è la notte tanto attesa: Golden Globe 2020 in diretta da Los Angeles andrà in onda su Sky Atalantic. Su quest’ultimo arriveranno documentari davvero incredibili come Il Museo Del Prado, Beside Bowie, Citizien Rosi, Cuba e tanti altri.

Le prime visioni più interessanti invece sono mercoledì 8 gennaio Nelle tue mani, poi 13 gennaio I delitti del Barlume, 24 gennaio Sogno di una notte di mezza età e migliaia di altri film. Sul sito Sky o dalla programmazione in tv basterà solo scegliere cosa vedere in tv. Insomma, il nuovo anno inizia nel migliore dei modi: buona visione a tutti!