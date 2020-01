Temptation Island, ex protagonista di Temptation Island presenta su Instagram la sua nuova fiamma: prima foto di coppia, ecco chi sono.

Temptation Island è finito ormai da diversi mesi, ma le coppie protagoniste del reality di canale 5 sono rimaste nel cuore del pubblico, che ancora le segue con affetto ed è curioso di sapere cosa succede nelle loro vite. Ultimamente c’è stata la notizia del ritorno di fiamma tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, che si erano lasciati a fine programma, così come hanno fatto discutere le ultime dichiarazioni di Vittorio Collina sulla sua ex Katia Fanelli, rilasciate proprio in esclusiva a Sologossip. Insomma, alcuni ex protagonisti sono ancora ‘chiacchierati’ dal pubblico. Una di queste, anche lei rimasta single dopo il programma, ha appena presentato su Instagram il suo nuovo amore: ecco di chi si tratta.

Temptation Island, ecco la nuova fiamma di Ilaria Teolis: prima foto di coppia su Instagram

Una delle coppie che ha più colpito il pubblico nella scorsa edizione di Temptation Island, è stata quella composta da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. I due, entrati nel programma dopo tre anni d’amore, si sono lasciati al termine del viaggio nei sentimenti, e poco tempo dopo lui ha cominciato una storia con un’ex tentatrice, Sonia Onelli. Ilaria, invece, nonostante la grande vicinanza con il single Javier all’interno del villaggio, è rimasta sola per un po’ di mesi, fino a quando qualche settimana fa ha annunciato di stare frequentando una persona, senza però mai mostrare il suo volto. Solo qualche foto di mani intrecciate e dolci dediche, senza mai parlare in maniera totalmente esplicita.

Oggi, finalmente, l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio e mostrare chi è il suo nuovo amore. Andrea, questo il nome del ragazzo, si trova con Ilaria a Sharm El Sheik in questi giorni, per una vacanza romantica di inizio anno nuovo. Nella prima foto di coppia pubblicata sul profilo Instagram di lei, i due sono stesi al sole. Moro, barba lunga e super tatuato, Andrea sembra rendere davvero felice Ilaria, che nelle stories si mostra raggiante accanto alla sua nuova fiamma. E a voi piace questa nuova coppia?

Nella didascalia dello scatto, Ilaria fa gli auguri a tutti i suoi fan per il nuovo anno. Non ci resta che fare lo stesso con lei, augurandole il meglio accanto al suo nuovo amore.