Fiori d’arancio per il programma Uomini e Donne, una ex tronista si è sposata: ecco di chi si tratta e come si chiama il marito

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta della rete del Biscione. Il talk show dei sentimenti va in onda dal 1996 ed è condotto da Maria De Filippi. Nel corso di questi ventitré anni circa, il programma ha assunto diversi format: dal trono diviso per genere a “Ragazzi e ragazze“, fino alla suddivisione in trono classico e trono over. Il programma di Maria De Filippi è andato in onda anche in prima serata con degli speciali dedicati alle scelte dei tronisti o ad alcuni protagonisti in particolare, come Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Il programma è da anni leader negli ascolti nella fascia pomeridiana, sbaragliando la concorrenza della Rai.

Uomini e Donne, ex tronista si è sposata

Tra i tronisti del programma di Maria De Filippi, nel 2014 salì sul trono Anna Munafò. La ragazza era reduce da un’esperienza a Miss Italia, nella quale si era classificata al secondo posto. Durante il percorso nel talk show dei sentimenti, la Munafò si concentrò su due corteggiatori in particolare, Marco Fantini ed Emanuele Trimarchi. I due erano nettamente diversi, ma Emanuele sembrava avere qualcosa in più che spinse la Munafò a sceglierlo. Peccato che la loro storia d’amore durò veramente poco: dopo qualche mese, infatti, Anna ed Emanuele si lasciarono.

Dal 2014 n’è passata di acqua sotto i ponti: Marco fu scelto come tronista e si fidanzò con Beatrice Valli, con la quale è ancora legato; Emanuele di recente ha partecipato di nuovo al programma di Canale 5; mentre la Munafò si è sposata proprio ventiquattro ore fa. L’ex tronista è convolata a nozze con Giuseppe Saporita, uomo estraneo al mondo della televisione. Su di lui, però, non sappiamo altro. La Munafò ha pubblicato le foto in abito da sposa sui suoi canali social. La Munafò ha scelto di sposarsi proprio l’ultimo giorno dell’anno e in questo modo ha festeggiato anche l’arrivo del 2020.

Doppi auguri dunque per Anna Munafò e suo marito Giuseppe. La redazione di Sologossip fa gli auguri alla coppia sia per il matrimonio che per il nuovo anno. Ad Anna, in particolare, auguriamo tanta gioia e felicità. La Munafò è stata una delle migliori troniste dell’ultimo decennio: sempre solare, sorridente e soprattutto sincera. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi sarà ricordato per sempre dai suoi fan.