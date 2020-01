All together Now, quanto si vince: montepremi a ben quattro zeri per il concorrente che riuscirà a conquistare i 100 giudici

‘All Together Now’, il programma TV editato da Mediaset in onda su Canale 5 ogni giovedì dalle 21:25, è ormai arrivato all’ultima puntata della seconda edizione. Queste prime due stagioni sono state condotte dal cantante e rapper J-Ax e la conduttrice Michelle Hunziker… I due nel corso delle puntate ci hanno presentato una carrellata di talenti che si sono sfidati a suon di musica e ritornelli. Oltre ai numerosissimi Talenti in gara, particolare nota va anche ai 100 giurati che nel corso di queste puntate ci hanno tenuto compagnia, valutando i concorrenti. Ma adesso, andiamo a vedere nel dettaglio qualche informazione in più sul montepremi che si aggiudicherà questa sera il vincitore fortunato.

‘All Together Now’, quanto si vince? Lo rivela Michelle Hunziker attraverso Instagram

Michelle Hunziker, che questa sera condurrà l’ultima puntata del reality show ‘All Together Now’ al fianco di J-Ax, si è lasciata sfuggire, sul suo profilo ufficiale Instagram, il valore del montepremi che conquisterà il vincitore che riuscirà ad aggiudicarsi il favore dei 100 giurati. Nel corso delle puntate la presentatrice insieme a J-Ax, si è fatta notare oltre che per la sua incredibile bravura, spesso anche per i suoi look sensuali ed eleganti, e per la sua travolgente simpatia. Attualmente la conduttrice del TG satirico ‘Striscia la Notizia’, si trova in montagna con il marito Tommaso e le due figlie: Sole e Celeste. Stamattina proprio mentre era impegnata sulle piste innevate, con la sua istruttrice di sci, ci ha tenuto a renderci partecipi di alcune informazioni sulla puntata del Talent show che andrà in onda questa sera. La donna Infatti tra una lezione di sci e l’altra, ha pensato di spifferare qualche piccolo spoiler per incuriosire e aumentare la suspance nei telespettatori, sulla puntata che andrà in onda tra qualche ora. Il dettaglio probabilmente più interessante riguarda il montepremi che vincerà il fortunato dopo aver conquistato 100 Giudici… il premio in questione è di €50.000 e non sono davvero pochi!

L’attesa e la suspance è davvero tanta, in attesa di conoscere chi sarà il vincitore di questa seconda edizione del programma. Non ci resta che aspettare le 21, per conoscere le canzoni con cui si esibiranno i concorrenti e sapere finalmente chi sarà il vincitore dei €50.000