Vittorio Grigolo ha regalato un momento davvero emozionante al pubblico di All Together Now ed ai telespettatori di Canale 5.

Vittorio Grigolo è tornato in tv nel programma All together Now questa sera di 2 gennaio 2020. Il tenore di fama mondiale ed ex coach di Amici ha attraversato gli ultimi mesi molto difficili: è stato accusato di molestie e di conseguenza è stato sospeso dalla Royal Opera House di Londra. Ospite recentemente di Silvia Toffanin, in Verissimo, si è saputo difendere ed ha spiegato cosa realmente è accaduto. Per fortuna, al suo fianco ha una splendida donna che gli è stato a fianco in questo periodo così difficile. Lei è Stefania Seimur ed è una magnifica modella di 22 anni. Ha un passato da prima ballerina, e presente nello studio di All Together Now questa sera è stata colta da una imprevedibile proposta. Ecco cosa è successo in diretta.

Vittorio Grigolo, colpo di scena ad All Together Now: cos’è successo

Vittorio Grigolo è stato ospite di All Together Now questa sera di 2 gennaio 2020 per regalare al pubblico la sua magnifica voce. Ha cantato mentre la sua dolce metà, Stefania Seimur, ha danzato ed al termine dell’esibizione è accaduto ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato. In diretta tv il tenore di fama internazionale ha chiesto alla sua donna di sposarlo.

“Io non sono perfetto, sono pieno di difetti ma quando avevo sete mi hai dissetato, avevo bisogno di un sorriso e mi hai aperto il tuo cuore. Mi hai dato amore, sono qui a chiederti di sposarmi” sono le parole di Grigolo, in ginocchio ai piedi della sua amata. L’intero studio è scoppiato in lacrime: il momento è stato davvero emozionante. La giovane modella e ballerina ha detto sì. L’episodio si è concluso con un passionale bacio e l’applauso dell’intero studio. Su Twitter tantissimi i commenti riguardo l’episodio così commovente.

Vittorio e Stefania, com’è nata la loro storia

La storia d’amore tra il tenore e la ballerina è iniziata circa un anno fa: tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine sin dal primo momento. Lei, nonostante la giovane età, è mamma di una bimba di 5 anni. Aveva soltanto 17 anni quando ha partorito: Grigolo con la piccola ha uno splendido rapporto. Questa una foto di coppia, scattata a Capodanno e pubblicata sul profilo Instagram della modella: