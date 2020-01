Checco Zalone, è la sua compagna Mariangela Eboli a gestire il suo patrimonio di circa 5 milioni di euro: ecco quanto guadagna la donna al mese.

È già record di incassi per Checco Zalone e il suo Tolo Tolo. La nuova pellicola del comico pugliese ha battuto ogni record nel suo primo giorno di programmazione, Capodanno. 8,6 milioni di euro per un totale di 1,2 milioni di spettatori. Un debutto eccezionale, con cui Checco Zalone batte se stesso e supera il già brillante risultato di Quo Vado?, che aveva ottenuto quasi 7 milioni in un solo giorno. L’ennesimo risultato eccellente per Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici, che è proprietario della sua impresa, la Mzl srl. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, a gestire la società dell’attore, però, è la sua compagna Mariangela Eboli, unica amministratrice, con uno stipendio di 9 mila euro al mese. È lei a gestire l’intero patrimonio dell’attore, che ammonta a circa 5 milioni di euro.

Checco Zalone, la sua compagna Mariangela Eboli gestisce il suo patrimonio per 9 mila euro al mese

I suoi sono i film più attesi ormai da tanti anni. Parliamo di Checco Zalone, il personaggio creato da Luca Pasquale Medici. Un personaggio che continua ad ottenere un successo senza precedenti. L’ultima pellicola dell’attore pugliese, Tolo Tolo, ha superato ogni record di incasso nel solo giorno di Capodanno. L’ennesimo risultato sorprendente per Checco Zalone, che, secondo i dati riportati da Il Corriere della Sera, nella sua società Mzl, ha messo da parte un patrimonio di quasi 5 milioni. Patrimonio interamente gestito dall‘unica amministratrice dell’impresa, Mariangela Eboli, fidanzata e madre dei due figli dell’attore. La donna percepisce uno stipendio di 9 mila euro lordi al mese. L’artista pugliese è proprietario del 95 % del capitale della Mzl: il restante 5% è riservato alla signora Antonietta, madre di Checco Zalone. E quest’ultimo non può che essere felice per il risultato ottenuto dal suo primo film da regista. In meno di 24 ore, Tolo Tolo ha battuto ogni record, ottenendo quasi due milioni in più di incasso di Quo Vado?, il precedente film di Checco Zalone. Che, dopo quattro anni, è tornato più carico che mai.

Non ci resta che attendere per scoprire se Tolo Tolo supererà anche l’incasso totale di Quo Vado?, che ha registrato 65 milioni. E voi, andrete al cinema a vedere il nuovo film di Checco Zalone?