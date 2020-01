Chiara Ferragni e Fedez, passeggiata nel deserto con gli amici: un retroscena imbarazzante fa impazzire i fan su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza lontano dal caos cittadino, prima in montagna, con tutta la famiglia e ora a Dubai, in compagnia di amici e delle altre due sorelle Ferragni, Valentina e Francesca. I due coniugi che sono sempre affiatatissimi, non perdono mai occasione per mostrarsi insieme sui social, insieme al loro primogenito Leone. La coppia che ormai è davvero inseparabile, spesso ci delizia con dei siparietti esilaranti della loro vita quotidiana. Entrambi sono reduci da un anno davvero molto impegnativo e super soddisfacente a livello lavorativo. Fedez, ha conquistato nuovi successi in ambito musicale e aspettiamo di vederlo in coppia con Luis Sal, nel reality show thriller di Amazon: ‘Celebrity Hunted’. Chiara invece ha conquistato un enorme success con il suo film evento ‘Chiara Unposted’, presentato al Festival del Cinema di Venezia e poi uscito nelle sale italiane e su Amazon Prime Video. I due ragazzi, sempre in giro per lavoro, hanno deciso di staccare un po’ la spina e dedicarsi a ciò che di più prezioso ci sia, la famiglia. E proprio in famiglia, a Dubai, la Ferragni ha postato un video del marito alle prese con un’esperienza del tutto nuova per lui… vediamo di che si tratta!

Chiara Ferragni e Fedez, passeggiata nel deserto: il retroscena imbarazzante

Chiara Ferragni e Fedez si trovano attualmente a Dubai insieme alle sorelle di lei: Francesca e Valentina, con i rispettivi fidanzati. Oggi hanno deciso di recarsi tutti insieme nel deserto per poter vivere un’esperienza unica e magica e prima di avviarsi verso il luogo prestabilito, Fedez ha ripreso le sorelle Ferragni intente a realizzare un balletto ironico e divertente, tutte e tre vestite allo stesso modo. Come se non bastasse anche il fidanzato di Valentina, Luca, era vestito esattamente come loro: stivaletti, t-shirt e pantaloni beige. Successivamente si sono avviati tutti per una bella passeggiata in cammello, prima che cali il tramonto. Qui, Chiara ha deciso di pubblicare delle Instagram Stories per rendere tutti partecipi della passeggiata in cammello. Chiara inizia a prendere scherzosamente in giro il marito che non era mai salito prima sul dorso dell’animale. Tra le risate generali gli chiede come sia stare lì: “First time for Fede on a camel, com’è amore?” e la risposta del marito non si fa attendere: “Alto! Molto alto!“. Tra la spensieratezza e le risate la giornata prosegue a gonfie vele, con alle spalle un magnifico tramonto…